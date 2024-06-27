С 1 июля в Украине три категории студентов могут мобилизовать

В Верховной раде сообщили, какие категории студентов могут быть мобилизованы.

https://glavred.info/ukraine/vid-1-lipnya-v-ukrajini-tri-kategoriji-studentiv-mozhut-mobilizuvati-10576337.html Ссылка скопирована

Студентов на очной форме могут мобилизовать / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

В Верховной Раде Украины сообщили об изменениях в законе о мобилизации, что с 1 июля три категории студентов могут призвать на военную службу.

Об этом говорится в обновленном законе о мобилизационной подготовке и мобилизации, опубликованном на сайте Верховной Рады. Согласно документу, такие три категории студентов могут быть мобилизованы:

студенты, которые учатся заочно;

те, кто получают второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура);

те, кто получает любое образование по уровню ниже уже имеющегося (например, имеет высшее образование, а получает профильное среднее).

Однако студенты-мужчины вузов и учреждений профтехобразования, которые учатся на очной форме, не могут быть мобилизованы.

видео дня

Кого можно забронировать от армии / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине: что известно

Напомним, что в Минобороны назвали количество пригодных к мобилизации. Известно, что среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, есть один миллион и 100 тысяч военнообязанных, которые пригодны к призыву. Приложение "Резерв+" активно используется военнообязанными, призывниками и резервистами.

Стало известно, кто попал в список бронированных от мобилизации Кабмином. Со вступлением в силу новой редакции закона о мобилизации расширяется список лиц, которые от нее забронированы. Бронь получили люди, которые профессионально занимаются гуманитарным разминированием.

Тарас Высоцкий рассказал, на сколько дают отсрочку аграриям от мобилизации. Известно, что автоматически пролонгированы бронирования на 3 месяца, без необходимости подавать никакого пакета документов. Второе - это дальнейшее бронирование будет предоставляться на 12 месяцев.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред