Есть ли поддержка закона о мобилизации среди украинцев: данные опроса

Количество тех, кто поддерживают и не поддерживают закон о мобилизации, почти одинаково.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация / коллаж: Главред, фото: Министерство обороны Украины, ua.depositphotos.com

Лишь 34% респондентов "скорее или полностью" поддерживают закон о мобилизации, говорится в данных социологического исследования от КМИС, проведенного в течение 26 мая - 1 июня 2024 года.

20% украинцев скорее не согласились, а 32% совсем не согласились (и еще 14% не ответили на вопрос).

По словам социологов, несогласие с утверждением не является тождественным тому, что люди выступают против (и не является свидетельством отношения к необходимости самой мобилизации или потребности давать отпор врагу).

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"Безусловно, часть из тех, кто не согласен, являются именно противниками. В то же время еще часть может не соглашаться только с отдельными составляющими Закона или иметь сдержанное, нейтральное отношение", - объясняют специалисты.

В КМИС заключают, что выраженного отношения к закону о мобилизации среди украинцев нет. По мнению социологов, это указывает на необходимость усовершенствования процедуры рекрутинга, понимание собственных страхов и переживаний, а также того, что закон охватывает различные сферы.

Мобилизация в Украине - основное

11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. В целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации.

Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, военнообязанные граждане должны прибыть в ТЦК и СП для уточнения своих данных. А после этого их обязательно планируют направить на ВВК (даже если им предоставляют отсрочку). Информация о годности к военной службе, которая определяется ВВК, является одним из главных пунктов военно-учетных данных.

Закон о мобилизации - основные положения / фото: Главред

Кроме того, будет действовать запрет на отправку за пределы Украины или передачу транспорта, который предназначен для доукомплектования ВСУ.

Военнообязанные, получившие повестку, могут обратиться не только в ТЦК, но и в рекрутинговый центр, где продолжается набор на службу в Силы обороны Украины.

12 июня в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект об "экономическом бронировании" военнообязанных (законопроект 11331 "О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики"). В частности, каждый субъект хозяйствования, который платит повышенный военный сбор в 20 000 грн в месяц за работника, имеет возможность его забронировать.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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