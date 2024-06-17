ВСУ заблокировали сотни россиян в Волчанске: оккупанты массово сдаются в плен

Во время наступления на Харьковщине россияне не только не достигли своих целей, но и их перспективы на успех становятся все более призрачными.

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ВСУ окружили и заставили сдаться сотни оккупантов на химзаводе / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Украинские защитники заблокировали около 400 российских солдат на химическом заводе в центре Волчанска. Тридцать оккупантов сдались в плен после нескольких неудачных попыток их спасения. Об этом говорится в материале Forbes.

После нескольких недель ожесточенных боев, украинские войска остановили российское наступление к северу от реки Волчья. Тем временем российские силы, эквивалентные двум батальонам, штурмовали ПАО "Волчанский химический завод" на правом берегу реки. Россияне планировали захватить завод и оттуда начать операцию по форсированию реки, чтобы зайти в южный Волчанск.

"План провалился, когда украинские войска - возможно, из 9-го стрелкового батальона, Российского добровольческого корпуса или 36-й бригады морской пехоты - атаковали к западу от химического завода и продвинулись на несколько кварталов на север, отрезав россиян на заводе от их товарищей на западе", - отметили в материале. видео дня

Украинские военные сообщили о большом количестве погибших и раненых среди россиян, которые остались без шансов на эвакуацию или подкрепление. Российские командиры приказали своим войскам прорваться через украинские позиции, но ВСУ отбили две попытки оккупантов, утверждает Центр оборонных стратегий.

"Тогда, очевидно, окруженные россияне начали массово сдаваться в плен. Хотя российские и украинские войска регулярно берут друг друга в плен, они редко делают это десятками. Больше всего пленных, как правило, берут во время осад крупных городов и хаотичных поспешных отступлений", - пишет Forbes.

В издании отметили, что сотни украинских военных сдались в плен в Мариуполе, продержавшись неделями в окруженном городе. Также десятки украинцев захватили во время отступления из Авдеевки в феврале 2024 года.

"То, что столько россиян сдались одновременно в Волчанске, городе, который полностью не контролирует ни одна из сторон, должно было бы напугать российских командующих. Российская армия не должна была увязнуть в Волчанске. И, конечно, не предполагалось терять десятки войск в неудачной попытке захватить плацдарм, чтобы попытаться пересечь узкую реку в центре города", - отметили в материале.

Какими бы ни были цели оккупантов, когда в прошлом месяце они пересекли границу на севере Украины, российские силы не только не достигли своих целей, но и их перспективы на успех становятся все более призрачными.

Что известно о Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Наступление РФ на Харьковщине - ситуация в Волчанске

Напомним, российские войска ведут активные наступательные действия вблизи Глубокого, Волчанска и Тихого к северу и северо-востоку от Харькова. Они смогли продвинуться на территорию агрегатного завода в Волчанске, где их заблокировали ВСУ, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Также Силы обороны Украины перехватывают инициативу на Харьковском направлении, что связано с разрешением западных стран наносить удары по территории РФ, рассказал командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко. Украинские военные осуществили успешные контратакующие действия в направлении населенных пунктов Стрелечья-Глубокое и в самом Волчанске.

Как сообщал Главред, ВСУ выбили российских оккупантов с рубежей возле населенного пункта Липцы в Харьковской области, рассказал офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины, герой Украины Виталий Литвин. Сейчас враг перегруппировывается, улучшает свои инженерно-фортификационные сооружения и постоянно подтягивает резервы.

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