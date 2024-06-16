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Украинские бойцы пошли на штурм и выбили врага: офицер НГУ назвал направление

Алексей Тесля
16 июня 2024, 17:13
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Оккупанты наносят удары управляемыми авиабомбами по позициям украинских защитников, рассказал Виталий Литвин.
Украинские бойцы пошли на штурм и выбили врага: офицер НГУ назвал направление
Украинские защитники отражают вражеские атаки / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 38 окрема бригада морської піхоти

Украинские защитники выбили российских оккупантов с рубежей у населенного пункта Липцы в Харьковской области, рассказал офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины, герой Украины Виталий Литвин.

В этом районе инициатива в руках Сил обороны, однако оккупанты постоянно наносят авиаудары управляемыми авиабомбами по позициям украинских защитников, рассказал он в эфире информационного телемарафона.

"Мы сейчас улучшаем там тактическое положение. Совместно с 13 бригадой "Гвардии наступления" "Хартия" проводятся штурмовые действия. Врага мы сейчас немного отбросили от населенного пункта Липцы, ситуация стабильная, контролируемая, но тяжелая, потому что противник постоянно наносит авиаудары управляемыми авиабомбами по позициях Сил обороны, вглубь логистических путей", — рассказал украинский защитник.

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Вместе с тем он обратил внимание на то, что враг перегруппировывается, улучшает свои инженерно-фортификационные постройки и постоянно подтягивает резервы.

"Но сейчас в том направлении инициатива в наших руках. Не так, как в Волчанске. Там противник сейчас борется и проводит штурмовые действия", — добавил Литвин.

Что следует знать о Нацгвардии?

Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций, пишет Википедия.

Бои на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что россияне прорвались возле Волчанска. Аналитики Института изучения войны сообщили, что российская оккупационная армия недавно продвинулась вблизи Волчанска в Харьковской области. Впрочем, их темп наступательных операций замедлился.

Напомним, ранее сообщалось о том, что армия РФ подтягивает резервы под Волчанском. Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин сообщил, что в Харьковской области россияне подтягивают резервы и перегруппировываются, чтобы возобновить штурмы Липцов и Волчанска.

Как сообщалось ранее, ВСУ перешли в наступление в Волчанске. В Институте изучения войны подтвердили успешное продвижение Сил обороны Украины в Волчанске и назвали ключевую цель российского наступления на Харьковщине - оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову.

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