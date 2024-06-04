ВСУ перешли в наступление в Волчанске: в ISW раскрыли детали успешной контратаки

В Институте изучения войны подтвердили успешное продвижение Сил обороны Украины в Волчанске и назвали ключевую цель российского наступления на Харьковщине.

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Украинские военные отбили ряд позиций в Волчанске / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 22 отдельная механизированная бригада

Силы обороны Украины провели успешную контратаку в Волчанске и вернули под свой контроль ряд позиций в городе. В то же время российские оккупанты имеют ограниченный успех в направлении населенного пункта Липцы Харьковской области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что согласно геолоцированным кадрам, опубликованным 2 июня, украинские войска снова заняли позиции вдоль улицы Духовной в центре города. Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 3 июня, показывают бои между российскими и украинскими войсками вдоль этой улицы, что свидетельствует о контратаке украинских сил для возвращения контроля над территорией.

В отчете ISW также говорится о подтвержденном вражеском продвижении к северу от Харькова в направлении Липцов. На видео с геолокацией, опубликованном 31 мая, видно, что российские войска продолжают продвигаться к зданиям вдоль улицы Студенческой на северо-западе Глубокого (север от Липцов).

видео дня

"Ключевая цель РФ остается неизменной - оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову в пределах досягаемости ствольной артиллерии", - резюмировали аналитики Института изучения войны.

Инфографика: understandingwar.org

Что за город Волчанск? Волчанск - город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской громады, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Наступление РФ на Харьковщине - какая ситуация в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявил, что Россия настроена на длительную и изнурительную войну против Украины, и может использовать жесткую стратегию, похожую на ту, которую применили в Сирии в 2016 году против Алеппо, в городе Харьков.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска могут начать наступление на Золочевском направлении, которое находится на северо-западе от Харькова.

Действия России в Харьковской области и её планы относительно Сумской области не предусматривают создание буферной зоны, поскольку это было бы глупо, отмечает израильский военный эксперт Сергей Ауслендер.

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