ВСУ перешли в наступление в Волчанске: в ISW раскрыли детали успешной контратаки

Силы обороны Украины провели успешную контратаку в Волчанске и вернули под свой контроль ряд позиций в городе. В то же время российские оккупанты имеют ограниченный успех в направлении населенного пункта Липцы Харьковской области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что согласно геолоцированным кадрам, опубликованным 2 июня, украинские войска снова заняли позиции вдоль улицы Духовной в центре города. Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 3 июня, показывают бои между российскими и украинскими войсками вдоль этой улицы, что свидетельствует о контратаке украинских сил для возвращения контроля над территорией.
В отчете ISW также говорится о подтвержденном вражеском продвижении к северу от Харькова в направлении Липцов. На видео с геолокацией, опубликованном 31 мая, видно, что российские войска продолжают продвигаться к зданиям вдоль улицы Студенческой на северо-западе Глубокого (север от Липцов).
"Ключевая цель РФ остается неизменной - оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову в пределах досягаемости ствольной артиллерии", - резюмировали аналитики Института изучения войны.
Что за город Волчанск?
Волчанск - город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской громады, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.
Наступление РФ на Харьковщине - какая ситуация в Волчанске
Напомним, как ранее сообщал Главред, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявил, что Россия настроена на длительную и изнурительную войну против Украины, и может использовать жесткую стратегию, похожую на ту, которую применили в Сирии в 2016 году против Алеппо, в городе Харьков.
Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска могут начать наступление на Золочевском направлении, которое находится на северо-западе от Харькова.
Действия России в Харьковской области и её планы относительно Сумской области не предусматривают создание буферной зоны, поскольку это было бы глупо, отмечает израильский военный эксперт Сергей Ауслендер.
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