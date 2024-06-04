УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Макрон обдумывает рискованный план, Путин может использовать его "блеф" для унижения — WP

Анна Ярославская
4 июня 2024, 08:09
242
Президент Франции не подготовил общественное мнение к возможной гибели французских солдат, а большинство союзников по НАТО против развертывания войск в Украине.
Макрон, Путин
Путин может использовать блеф Макрона, чтобы его унизить / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Президент Франции Эммануэль Макрон первым в НАТО назвал весьма вероятной отправку на помощь Украине своих войск. Если французский лидер блефует, то российский диктатор Владимир Путин может использовать это для его унижения. Такое мнение в своей колонке озвучил обозреватель The Washington Post Ли Хокстедер.

По его словам, красные линии, которые ограничивают западную военную поддержку Украины, сейчас больше похожи на "выцветшие розовые точки". В частности, Соединенные Штаты Америки уже отменили запрет на удары по России их оружием.

"Поскольку прежние жесткие ограничения на эскалацию были отброшены в интересах обеспечения выживания Украины, наиболее незыблемым с самого начала был запрет на развертывание западных войск. Сейчас этот фундаментальный запрет выглядит более шатким, чем когда-либо, поскольку Франция рассматривает возможность направления военных инструкторов", — добавил он.

видео дня

Хокстедер считает, что последствия такого решения могут быть более серьезными и менее предсказуемыми, чем во все предыдущие разы, когда Запад соглашался на помощь, которую ранее отвергал. По его словам, отправка войск в Украину приведет к "квантовому эскалационному скачку", поскольку европейские войска могут понести потери, а политическая ценность идеи о том, что это война, в которой только украинцы идут на огромные жертвы для защиты Европы под РФ, пострадает.

"За последние два года несколько западных союзников осуществили небольшие тренировочные миссии в Украине. То, что сейчас обдумывает президент Франции Эммануэль Макрон, представляется более амбициозным, более публичным и более рискованным — даже если инструкторы, которых он может отправить, будут далеко от линии фронта", — пишет Хокстедер.

По его словам, Макрон считает, что Западу следует держать Кремль в неопределенности, чтобы переложить бремя просчета рисков эскалации на Путина.

При этом, по мнению Хокстедера, президент Франции почти не подготовил общественное мнение к возможной гибели французских солдат в Украине, а большинство основных союзников Франции по НАТО выступают категорически против развертывания войск и "вряд ли воспользуются французскими потерями для поиска более прямой конфронтации с Россией".

"На самом деле, Путин может рассматривать удар по французским войскам, если российские войска смогут их найти, не только как способ разоблачить разногласия Запада, но и как шанс унизить Макрона, который сейчас является одним из самых ястребиных антироссийских западных лидеров", - отмечает обозреватель WP.

Хокстедер отмечает, что Франция имеет мощные вооруженные силы и является одним из ведущих мировых производителей оружия. Но остается непонятным, что именно Франция может предложить испытанным в боях киевским военным после более чем двух лет сдерживания натиска Путина.

Франция предоставляет Украине военную помощь, однако по общему объему уступает Нидерландам, Дании и Польше, не говоря уже о Соединенных Штатах Америки, Германии и Великобритании.

Хокстедер считает, что Макрон рискует подчеркнуть свою изолированность, получив мало пользы, если объявит об отправке военных инструкторов в Украину в 80-ю годовщину Дня высадки в Нормандии.

Кто такой Ли Хокстедер

Ли Хокстедер - обозреватель американсого издания The Washington Post.

До этого был членом редакционного совета газеты в течение 19 лет, а до этого — репортером WP в течение 20 лет. Он работал более чем в 40 странах, в том числе в качестве иностранного корреспондента в Иерусалиме, Риме, Москве и Центральной Америке. Также работал национальным корреспондентом в Техасе и репортером в местной редакции The Post.

Хокстейдер родился в Нью-Йорке, окончил Университет Брауна и после его окончания стал стипендиатом Генри Люса в Юго-Восточной Азии. Он учился по годичной стипендии в Гарвардском и Стэнфордском университетах. В 2014 году он был награжден премией Юджина Мейера газеты Washington Post за жизненные достижения. В 2021 году стал финалистом Пулитцеровской премии за редакционные статьи.

Языки общения помимо английского: французский, испанский, русский.

Отправка французских военных в Украину - последние новости

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал вероятной отправку в Украину своих войск, в случае если Россия пойдет на Киев или Одессу. Затем он уточнил, что речь идет об отправке в Украину инструкторов. Его поддержали, в частности, страны Балтии.

Инструкторы должны будут обучать украинских военных непосредственно вблизи от линии фронта, что должно сократить сроки подготовки новобранцев.

Газета Le Monde пишет о том, что французский президент Эммануель Макрон надеется успеть создать коалицию по отправке в Украину западных инструкторов до приезда в Париж Владимира Зеленского.

Известно, что Зеленский посетит Париж 6-7 июня и примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса

Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Эммануэль Макрон новости Франции война России и Украины
Реклама

Главное за день

РФ ударила по Днепру двумя "Искандерами": пострадали 7 людей, седи них - младенец

РФ ударила по Днепру двумя "Искандерами": пострадали 7 людей, седи них - младенец

09:03 Украина
Россия грозится наступать: какие планы у Путина в Харьковской и Сумской областях

Россия грозится наступать: какие планы у Путина в Харьковской и Сумской областях

09:00 Аналитика
ВСУ перешли в наступление в Волчанске: в ISW раскрыли детали успешной контратаки

ВСУ перешли в наступление в Волчанске: в ISW раскрыли детали успешной контратаки

08:25 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Месть за Харьков: HIMARS зрелищно атаковал «баллистику» под Белгородом, горят склады БК 8224

Месть за Харьков: HIMARS зрелищно атаковал "баллистику" под Белгородом, горят склады БК

Свет вообще не будут выключать: в ДТЭК назвали одну область, которой повезет 4 июня 5754

Свет вообще не будут выключать: в ДТЭК назвали одну область, которой повезет 4 июня

Вот это настоящая окрошка: бомбический рецепт 4469

Вот это настоящая окрошка: бомбический рецепт

Украину будет заливать : в какие области придут грозы, град и шквалы 3590

Украину будет "заливать": в какие области придут грозы, град и шквалы

Последние новости

09:09

Конец войны в Украине: Кулеба объяснил "мирную позицию" Китая

09:05

"Не начну говорить гадости": Евгения Власова стала на защиту русского языка

09:03

РФ ударила по Днепру двумя "Искандерами": пострадали 7 людей, седи них - младенецВидео

09:00

Россия грозится наступать: какие планы у Путина в Харьковской и Сумской областях

08:54

"Война может быть заморожена": астролог назвал ключевую дату для Украины в июнеВидео

Существует 5 сценариев для введения войск НАТО в Украину - Наталья ГлобаСуществует 5 сценариев для введения войск НАТО в Украину - Наталья Глоба
08:25

ВСУ перешли в наступление в Волчанске: в ISW раскрыли детали успешной контратаки

08:10

Что заставит РФ завершить войну?мнение

08:09

Макрон обдумывает рискованный план, Путин может использовать его "блеф" для унижения — WP

07:50

Регулярно ходит в клуб: Кейт Миддлтон больше не скрывается от общественности

Реклама
07:07

"У НАТО есть 2-3 года": главком Норвегии заявил, что нужно готовиться к войне с РФ

06:10

Американская демократия впадает в маразммнение

05:28

Легенды британского поп-рока вмешались в русский фестиваль: в сети - скандал

04:41

Почему после кофе хочется в туалет: врачи поставили точку в дилеммеВидео

03:50

Реакция Запада на провокации РФ: аналитик сказала, что станет последней каплей

03:03

Как из луковой шелухи сделать вкусную приправу: женщина показала гениальный рецептВидео

02:30

Охладит даже в "адскую" жару: какой выбрать вентилятор для домаВидео

02:00

Плевала на украинцев: Лиза Ющенко выгуляла наряд в Москве за почти 1,5 млн гривен

01:34

Когда будут сложности и потери - финансовый гороскоп на июнь 2024Видео

01:32

Украину атакуют дроны "неустановленного типа": в ряде областей объявлена тревога

01:30

Возраст ни при чем: молодой бойфренд Шер раскрыл правду про их роман

Реклама
01:15

РФ не сможет открыть огонь: появился неожиданный сценарий ввода войск в Украину

00:22

Сможет сбивать баллистику РФ: Италия передаст Украине новую систему ПВО SAMP/T

00:03

Ворвутся сразу два шторма: Украину накрывает новая мощная магнитная буря

03 июня, понедельник
23:17

Известный продюсер заявил, что спас "Фабрику звезд" от "императрицы" Могилевской

22:55

7,5 грн за кВт: такой тариф на свет хочет установить Минэнерго

22:39

"Очень плакала": подруга Нины Матвиенко рассказала о последней встрече перед ее смертью

22:36

"Дадут ТЯО!": Соловьев истерикой отреагировал на удары ВСУ оружием США по РоссииВидео

22:24

"Невротические отношения, страсти": Власова раскрыла секрет своей личной жизни

22:24

Байден не поедет на Саммит мира: в Белом доме сделали важное заявление

22:23

Время чудес прошло: как долго мы готовы воевать и какие жертвы готовы принести?мнение

21:55

"Он вообще не может с ней быть": вскрылась правда о разводе Маши Ефросининой с мужем

21:39

Свет вообще не будут выключать: в ДТЭК назвали одну область, которой повезет 4 июня

21:37

Орхидея может зацвести вдвое быстрее: что нужно сделать со стеблемВидео

21:32

Россияне массово отказываются воевать под Волчанском: за день 60 сдались в плен

20:51

Почему нельзя праздновать 40 лет: известный экстрасенс дал окончательный ответВидео

20:42

США допускают увеличение радиуса ударов ВСУ по России: что говорят в Белом доме

20:28

Звезда популярного сериала "Бриджертоны" совершила каминг-аут

20:21

У РФ полумиллионные потери: Украина победит в войне – командующий ВС Британии

19:56

Все повторяется: поляки устраивают новую блокаду на границе с Украиной

19:53

Начнут рост с новой силой: как спасти растения после града - пошаговая инструкцияВидео

Реклама
19:32

На Украину налетит настоящий смерч: синоптики предупреждают о серьезной опасности

19:30

Три сценария наступления России в Харьковской и Сумской областяхмнение

19:26

Чего не хватает для отражения ракетных ударов РФ: в ВСУ назвали главную проблему

18:49

Объем дефицита будет больше: в какие часы будут выключать свет 4 июня

18:37

Байдена в Швейцарии не будет: стало известно, кто представит США на Саммите мира

18:35

Украина будет просить Запад увеличить радиус ударов по России: все подробности

18:06

Плакали все: Марьяна Чечелюк впервые встретила маму после двухлетнего пленаФотоВидео

17:52

Даже в своем саду: почему в Германии нельзя рубить деревья - штраф 100 тысяч евро

17:41

ВСУ разрешили бить оружием США: в РФ истерически грозят "роковыми последствиями"

17:24

Вы сами притянете в дом счастье и благополучие: что нужно сделать 4 июня - приметы

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять