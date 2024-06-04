Макрон обдумывает рискованный план, Путин может использовать его "блеф" для унижения — WP

Президент Франции не подготовил общественное мнение к возможной гибели французских солдат, а большинство союзников по НАТО против развертывания войск в Украине.

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Путин может использовать блеф Макрона, чтобы его унизить / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Президент Франции Эммануэль Макрон первым в НАТО назвал весьма вероятной отправку на помощь Украине своих войск. Если французский лидер блефует, то российский диктатор Владимир Путин может использовать это для его унижения. Такое мнение в своей колонке озвучил обозреватель The Washington Post Ли Хокстедер.

По его словам, красные линии, которые ограничивают западную военную поддержку Украины, сейчас больше похожи на "выцветшие розовые точки". В частности, Соединенные Штаты Америки уже отменили запрет на удары по России их оружием.

"Поскольку прежние жесткие ограничения на эскалацию были отброшены в интересах обеспечения выживания Украины, наиболее незыблемым с самого начала был запрет на развертывание западных войск. Сейчас этот фундаментальный запрет выглядит более шатким, чем когда-либо, поскольку Франция рассматривает возможность направления военных инструкторов", — добавил он.

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Хокстедер считает, что последствия такого решения могут быть более серьезными и менее предсказуемыми, чем во все предыдущие разы, когда Запад соглашался на помощь, которую ранее отвергал. По его словам, отправка войск в Украину приведет к "квантовому эскалационному скачку", поскольку европейские войска могут понести потери, а политическая ценность идеи о том, что это война, в которой только украинцы идут на огромные жертвы для защиты Европы под РФ, пострадает.

"За последние два года несколько западных союзников осуществили небольшие тренировочные миссии в Украине. То, что сейчас обдумывает президент Франции Эммануэль Макрон, представляется более амбициозным, более публичным и более рискованным — даже если инструкторы, которых он может отправить, будут далеко от линии фронта", — пишет Хокстедер.

По его словам, Макрон считает, что Западу следует держать Кремль в неопределенности, чтобы переложить бремя просчета рисков эскалации на Путина.

При этом, по мнению Хокстедера, президент Франции почти не подготовил общественное мнение к возможной гибели французских солдат в Украине, а большинство основных союзников Франции по НАТО выступают категорически против развертывания войск и "вряд ли воспользуются французскими потерями для поиска более прямой конфронтации с Россией".

"На самом деле, Путин может рассматривать удар по французским войскам, если российские войска смогут их найти, не только как способ разоблачить разногласия Запада, но и как шанс унизить Макрона, который сейчас является одним из самых ястребиных антироссийских западных лидеров", - отмечает обозреватель WP.

Хокстедер отмечает, что Франция имеет мощные вооруженные силы и является одним из ведущих мировых производителей оружия. Но остается непонятным, что именно Франция может предложить испытанным в боях киевским военным после более чем двух лет сдерживания натиска Путина.

Франция предоставляет Украине военную помощь, однако по общему объему уступает Нидерландам, Дании и Польше, не говоря уже о Соединенных Штатах Америки, Германии и Великобритании.

Хокстедер считает, что Макрон рискует подчеркнуть свою изолированность, получив мало пользы, если объявит об отправке военных инструкторов в Украину в 80-ю годовщину Дня высадки в Нормандии.

Кто такой Ли Хокстедер Ли Хокстедер - обозреватель американсого издания The Washington Post. До этого был членом редакционного совета газеты в течение 19 лет, а до этого — репортером WP в течение 20 лет. Он работал более чем в 40 странах, в том числе в качестве иностранного корреспондента в Иерусалиме, Риме, Москве и Центральной Америке. Также работал национальным корреспондентом в Техасе и репортером в местной редакции The Post. Хокстейдер родился в Нью-Йорке, окончил Университет Брауна и после его окончания стал стипендиатом Генри Люса в Юго-Восточной Азии. Он учился по годичной стипендии в Гарвардском и Стэнфордском университетах. В 2014 году он был награжден премией Юджина Мейера газеты Washington Post за жизненные достижения. В 2021 году стал финалистом Пулитцеровской премии за редакционные статьи. Языки общения помимо английского: французский, испанский, русский.

Отправка французских военных в Украину - последние новости

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал вероятной отправку в Украину своих войск, в случае если Россия пойдет на Киев или Одессу. Затем он уточнил, что речь идет об отправке в Украину инструкторов. Его поддержали, в частности, страны Балтии.

Инструкторы должны будут обучать украинских военных непосредственно вблизи от линии фронта, что должно сократить сроки подготовки новобранцев.

Газета Le Monde пишет о том, что французский президент Эммануель Макрон надеется успеть создать коалицию по отправке в Украину западных инструкторов до приезда в Париж Владимира Зеленского.

Известно, что Зеленский посетит Париж 6-7 июня и примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

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