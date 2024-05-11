"Не исключаю отправку военных": Макрон сделал громкое заявление о помощи Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об усилении поддержки Украины со стороны ЕС в защите от российской агрессии.
Евросоюз усилит в ближайшие недели поддержку Украины, заявил в субботу президент Франции в соцсети X.
Отвечая на вопросы пользователей, Макрон отметил, что будущее и безопасность страны поставлены на карту в Украине. Он добавил, что по этой причине необходимо оказывать Киеву больше помощи, что и будет сделано в ближайшие недели.
"Наше будущее и безопасность поставлены на карту в Украине. Именно поэтому я говорил, что мы должны оказывать (Киеву – ред.) больше помощи, что мы и сделаем в ближайшие недели, (необходимо - ред.) поставлять украинцам больше техники", - сказал французский лидер.
Условие переброски французских войск в Украину
При этом Макрон вновь заявил, что не считает правильным исключать отправку французских военных в Украину.
"Я надеюсь, что Франции не придется воевать. Франция - мирная, а не военная держава. Но, безусловно, если хочешь мира, то нужно его защищать. Поэтому нужно вооружаться, временами оказывать сдерживающее влияние на наших соперников", - цитирует Макрона Le Figaro.
При этом Макрон заверил, Франция – держава мира, а стремление вооружиться происходит для сдерживания из-за агрессии РФ.
"Мы должны говорить нашим соперникам: "Если вы зайдете слишком далеко, если будете угрожать нашим интересам, нашей безопасности, тогда я не исключаю отправку военных", - добавил президент Франции.
Ввод западных войск в Украину – главные новости по теме
Ранее сообщалось о том, что НАТО может войсками вмешаться в войну в Украине. Североатлантический альянс определил для себя две красные линии – если агрессор Россия их пересечет, возможно прямое участие блока в войне в Украине.
Комментируя заявление Макрона, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что все зависит от того, какое число войск страны Запада могут отправить в Украину. По его словам, если будет готовность отправить 50 тысяч военных, то это уже другой уровень.
Идея Макрона о западных войсках в Украине неправильная, считает министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. Как полагает британский дипломат, сценарий грозит опасной эскалацией.
Отправка войск союзников в Украину - история вопроса
Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News.
Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.
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