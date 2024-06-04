"У НАТО есть 2-3 года": главком Норвегии заявил, что нужно готовиться к войне с РФ

Ранее считалось, что Россия будет восстанавливать способность к ведению конвенциональной войны за 10 лет. Ситуация изменилась.

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Эйрик Кристофферсен спрогнозировал, когда может начаться война с РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, сайт кремля

Стране-агрессору РФ будет достаточно двух-трех лет для того, чтобы восстановить способность к конвенциональной войне. За этот срок НАТО должно успеть подготовиться к вероятной агрессии со стороны России. Об этом заявил глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен.

По его словам, ранее бытовало мнение о том, что Россия будет восстанавливать способность к ведению конвенциональной войны за 10 лет.

"Но я думаю, что мы вернулись к сроку в менее чем 10 лет из-за промышленной базы, которая сейчас работает в России", — сказал Кристофферсен в интервью Bloomberg. видео дня

Кристофферсен считает, что Альянс должен ускориться.

"Я вижу окно, в котором мы можем выполнить требования, согласованные НАТО: новая структура командования, новые структуры сил, новые региональные планы. Мы можем выполнить эти планы и эти решения в ближайшие годы, но нам нужно ускориться. Мы должны сделать это за два-три года, чтобы быть уверенными, что мы готовы ко всему, что может произойти", — заявил главком Вооруженных сил Норвегии.

Кристофферсен также подчеркнул, что в течение следующих лет Североатлантический Альянс сможет пополнять свои запасы, одновременно оказывая помощь Украине в войне, а парламент Норвегии должен вдвое увеличить план расходов на оборону в течение следующих 12 лет, чтобы адаптироваться к угрозам со стороны РФ.

Кто такой Эйрик Кристофферсен Эйрик Йохан Кристофферсен (родился 3 апреля 1969 года) — генерал норвежской армии , командующий норвежскими вооруженными силами. Бывший командующий норвежской армией и норвежским ополчением, а также начальник специального командования вооруженных сил, пишет Википедия. Кристофферсен — первый норвежский начальник обороны после Второй мировой войны, который имеет боевой опыт. В 2011 году за службу в Афганистане он был награжден Военным крестом с мечом.

Война России и НАТО - прогнозы

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что североатлантический альянс готов "защищать каждый квадратный дюйм" своей территории. Именно поэтому Германия и другие страны-союзники по блоку решили усилить свое присутствие на восточном фланге НАТО. По его словам, угроза со стороны России будет расти.

Страна-агрессор Россия готовится к широкомасштабному конфликту с НАТО с применением обычного вооружения. Об этом свидетельствуют определенные финансовые, экономические и военные показатели. Как прогнозируют аналитики Института изучения войны, нападение, скорее всего, произойдет не в ближайшей перспективе, но в более короткие сроки, чем предполагали некоторые западные аналитики.

В разведке Эстонии заявили, что Россия, вероятно, готовится к войне с НАТО, которая может произойти ориентировочно в следующие 10 лет. Кремль перевел экономику на военные рельсы и проводит переформатирование своей армии.

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