УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"У НАТО есть 2-3 года": главком Норвегии заявил, что нужно готовиться к войне с РФ

Анна Ярославская
4 июня 2024, 07:07
68
Ранее считалось, что Россия будет восстанавливать способность к ведению конвенциональной войны за 10 лет. Ситуация изменилась.
Эйрик Кристофферсен, норвежский пехотинец на учениях, путин
Эйрик Кристофферсен спрогнозировал, когда может начаться война с РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, сайт кремля

Стране-агрессору РФ будет достаточно двух-трех лет для того, чтобы восстановить способность к конвенциональной войне. За этот срок НАТО должно успеть подготовиться к вероятной агрессии со стороны России. Об этом заявил глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен.

По его словам, ранее бытовало мнение о том, что Россия будет восстанавливать способность к ведению конвенциональной войны за 10 лет.

"Но я думаю, что мы вернулись к сроку в менее чем 10 лет из-за промышленной базы, которая сейчас работает в России", — сказал Кристофферсен в интервью Bloomberg.

видео дня

Кристофферсен считает, что Альянс должен ускориться.

"Я вижу окно, в котором мы можем выполнить требования, согласованные НАТО: новая структура командования, новые структуры сил, новые региональные планы. Мы можем выполнить эти планы и эти решения в ближайшие годы, но нам нужно ускориться. Мы должны сделать это за два-три года, чтобы быть уверенными, что мы готовы ко всему, что может произойти", — заявил главком Вооруженных сил Норвегии.

Кристофферсен также подчеркнул, что в течение следующих лет Североатлантический Альянс сможет пополнять свои запасы, одновременно оказывая помощь Украине в войне, а парламент Норвегии должен вдвое увеличить план расходов на оборону в течение следующих 12 лет, чтобы адаптироваться к угрозам со стороны РФ.

Кто такой Эйрик Кристофферсен

Эйрик Йохан Кристофферсен (родился 3 апреля 1969 года) — генерал норвежской армии , командующий норвежскими вооруженными силами. Бывший командующий норвежской армией и норвежским ополчением, а также начальник специального командования вооруженных сил, пишет Википедия.

Кристофферсен — первый норвежский начальник обороны после Второй мировой войны, который имеет боевой опыт. В 2011 году за службу в Афганистане он был награжден Военным крестом с мечом.

Война России и НАТО - прогнозы

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что североатлантический альянс готов "защищать каждый квадратный дюйм" своей территории. Именно поэтому Германия и другие страны-союзники по блоку решили усилить свое присутствие на восточном фланге НАТО. По его словам, угроза со стороны России будет расти.

Страна-агрессор Россия готовится к широкомасштабному конфликту с НАТО с применением обычного вооружения. Об этом свидетельствуют определенные финансовые, экономические и военные показатели. Как прогнозируют аналитики Института изучения войны, нападение, скорее всего, произойдет не в ближайшей перспективе, но в более короткие сроки, чем предполагали некоторые западные аналитики.

В разведке Эстонии заявили, что Россия, вероятно, готовится к войне с НАТО, которая может произойти ориентировочно в следующие 10 лет. Кремль перевел экономику на военные рельсы и проводит переформатирование своей армии.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАТО Норвегия новости Украины и мира война России и Украины
Реклама

Главное за день

"У НАТО есть 2-3 года": главком Норвегии заявил, что нужно готовиться к войне с РФ

"У НАТО есть 2-3 года": главком Норвегии заявил, что нужно готовиться к войне с РФ

07:07 Мир
Украину атакуют дроны "неустановленного типа": в ряде областей объявлена тревога

Украину атакуют дроны "неустановленного типа": в ряде областей объявлена тревога

01:32 Украина
Сможет сбивать баллистику РФ: Италия передаст Украине новую систему ПВО SAMP/T

Сможет сбивать баллистику РФ: Италия передаст Украине новую систему ПВО SAMP/T

00:22 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Месть за Харьков: HIMARS зрелищно атаковал «баллистику» под Белгородом, горят склады БК 7654

Месть за Харьков: HIMARS зрелищно атаковал "баллистику" под Белгородом, горят склады БК

Свет вообще не будут выключать: в ДТЭК назвали одну область, которой повезет 4 июня 4640

Свет вообще не будут выключать: в ДТЭК назвали одну область, которой повезет 4 июня

Украину будет заливать : в какие области придут грозы, град и шквалы 3374

Украину будет "заливать": в какие области придут грозы, град и шквалы

У самой пожилой мамы Украины забрали дочь: женщина хочет родить второго ребенка 3371

У самой пожилой мамы Украины забрали дочь: женщина хочет родить второго ребенка

Последние новости

07:07

"У НАТО есть 2-3 года": главком Норвегии заявил, что нужно готовиться к войне с РФ

06:10

Американская демократия впадает в маразммнение

05:28

Легенды британского поп-рока вмешались в русский фестиваль: в сети - скандал

04:41

Почему после кофе хочется в туалет: врачи поставили точку в дилеммеВидео

03:50

Реакция Запада на провокации РФ: аналитик сказала, что станет последней каплей

Существует 5 сценариев для введения войск НАТО в Украину - Наталья ГлобаСуществует 5 сценариев для введения войск НАТО в Украину - Наталья Глоба
03:03

Как из луковой шелухи сделать вкусную приправу: женщина показала гениальный рецептВидео

02:30

Охладит даже в "адскую" жару: какой выбрать вентилятор для домаВидео

02:00

Плевала на украинцев: Лиза Ющенко выгуляла наряд в Москве за почти 1,5 млн гривен

01:34

Когда будут сложности и потери - финансовый гороскоп на июнь 2024Видео

Реклама
01:32

Украину атакуют дроны "неустановленного типа": в ряде областей объявлена тревога

01:30

Возраст ни при чем: молодой бойфренд Шер раскрыл правду про их роман

01:15

РФ не сможет открыть огонь: появился неожиданный сценарий ввода войск в Украину

00:22

Сможет сбивать баллистику РФ: Италия передаст Украине новую систему ПВО SAMP/T

00:03

Ворвутся сразу два шторма: Украину накрывает новая мощная магнитная буря

03 июня, понедельник
23:17

Известный продюсер заявил, что спас "Фабрику звезд" от "императрицы" Могилевской

22:55

7,5 грн за кВт: такой тариф на свет хочет установить Минэнерго

22:39

"Очень плакала": подруга Нины Матвиенко рассказала о последней встрече перед ее смертью

22:36

"Дадут ТЯО!": Соловьев истерикой отреагировал на удары ВСУ оружием США по РоссииВидео

22:24

"Невротические отношения, страсти": Власова раскрыла секрет своей личной жизни

22:24

Байден не поедет на Саммит мира: в Белом доме сделали важное заявление

Реклама
22:23

Время чудес прошло: как долго мы готовы воевать и какие жертвы готовы принести?мнение

21:55

"Он вообще не может с ней быть": вскрылась правда о разводе Маши Ефросининой с мужем

21:39

Свет вообще не будут выключать: в ДТЭК назвали одну область, которой повезет 4 июня

21:37

Орхидея может зацвести вдвое быстрее: что нужно сделать со стеблемВидео

21:32

Россияне массово отказываются воевать под Волчанском: за день 60 сдались в плен

20:51

Почему нельзя праздновать 40 лет: известный экстрасенс дал окончательный ответВидео

20:42

США допускают увеличение радиуса ударов ВСУ по России: что говорят в Белом доме

20:28

Звезда популярного сериала "Бриджертоны" совершила каминг-аут

20:21

У РФ полумиллионные потери: Украина победит в войне – командующий ВС Британии

19:56

Все повторяется: поляки устраивают новую блокаду на границе с Украиной

19:53

Начнут рост с новой силой: как спасти растения после града - пошаговая инструкцияВидео

19:32

На Украину налетит настоящий смерч: синоптики предупреждают о серьезной опасности

19:30

Три сценария наступления России в Харьковской и Сумской областяхмнение

19:26

Чего не хватает для отражения ракетных ударов РФ: в ВСУ назвали главную проблему

18:49

Объем дефицита будет больше: в какие часы будут выключать свет 4 июня

18:37

Байдена в Швейцарии не будет: стало известно, кто представит США на Саммите мира

18:35

Украина будет просить Запад увеличить радиус ударов по России: все подробности

18:06

Плакали все: Марьяна Чечелюк впервые встретила маму после двухлетнего пленаФотоВидео

17:52

Даже в своем саду: почему в Германии нельзя рубить деревья - штраф 100 тысяч евро

17:41

ВСУ разрешили бить оружием США: в РФ истерически грозят "роковыми последствиями"

Реклама
17:24

Вы сами притянете в дом счастье и благополучие: что нужно сделать 4 июня - приметы

17:14

Что приготовить из луковых стрелок: простые рецепты, которые удивят своим вкусомВидео

16:59

Машина всмятку: лидер популярной украинской группы попал в серьезное ДТП

16:53

"Верила, что ты дома": Марьяна Чечелюк рассказала о любимом, которого "осудили" в РФ

16:50

Взрывалось и горело: ВСУ разгромили военную колонну РФ у границ Сумской областиВидео

16:49

РФ может повторить жестокий сценарий Алеппо в Харькове: в СНБО раскрыли угрозы

16:44

Месть за Харьков: HIMARS зрелищно атаковал "баллистику" под Белгородом, горят склады БКВидео

16:43

Появится шанс на счастье: что ждет все знаки зодиака в любви в июне 2024Видео

16:04

Си загнал Путина в тупик: в FT раскрыли, какой ультиматум Китай выдвинул России

15:50

Газон нельзя косить еще целый месяц: эксперты назвали причину

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять