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РФ может повторить жестокий сценарий Алеппо в Харькове: в СНБО раскрыли угрозы

Юлия Закрепа
3 июня 2024, 16:49
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В Алеппо авиация РФ, поддерживающая сирийское правительство в гражданской войне, разрушила системы водоснабжения, а также разбомбила больницы и школы.
РФ может повторить жестокий сценарий Алеппо в Харькове: в СНБО раскрыли угрозы
РФ может повторить сценарий Алеппо в Харькове / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншоты: видео

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко подчеркнул, что Россия настроена на долгую и изнурительную войну против Украины. Кремль может повторить в Харькове жесткую стратегию, которую когда-то применили против сирийского Алеппо в 2016 году.

Он напомнил, что в Алеппо российская авиация, поддерживающая сирийское правительство в гражданской войне, разрушила системы электро- и водоснабжения, а также разбомбила больницы и школы. Тогда население Алеппо сократилось до трети от довоенного уровня до того, как режим Асада отбил город у оппозиционных сил, передает издание The Wall Street Journal.

"Они просто вытеснили людей. Это то, что они хотят практиковать вокруг Харькова", - заявил Литвиненко.

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Что известно о ситуации в Алеппо

В 2012 году сирийская гражданская война охватила Алеппо, некогда оживленный город, который стал одним из ключевых полей битвы. При этом в 2016 году Россия вмешивается в конфликт, оказывая решительную поддержку режиму Башара Асада. Начинаются интенсивные бомбардировки восточных районов Алеппо, где находят убежище оппозиционеры и мирные жители.

Кто такой Александр Литвиненко

Украинский ученый, государственный деятель, генерал-майор запаса. С 4 апреля 2014 года до 13 августа 2019 года - заместитель Секретаря СНБО. С 13 августа 2019 до 23 июля 2021 года - директор Национального института стратегических исследований. С 23 июля 2021 года назначен председателем Службы внешней разведки. С 26 марта 2024 года - Секретарь СНБО, пишет Википедия.

Ситуация в Харькове: что известно

Напомним, что россияне готовят наступление еще на одном направлении под Харьковом. Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска могут начать наступательные действия на Золочевском направлении, что на северо-западе от города Харьков. РФ хочет закрепить и перетянуть украинские силы на более широкий фронт.

Стало известно, что ВСУ смогут защитить Харьков от российских бомб и ракет. Украинские войска могут использовать западное оружие для нанесения ударов по плацдармам на приграничных территориях и в воздушном пространстве РФ, сообщили аналитики Института изучения войны.

В Харькове ракета РФ попала в жилую пятиэтажку. Количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Харькову ночью 31 мая возросло до 23-х человек. Еще трое - погибли, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. РФ атаковала Харьков ракетами типа С-300 и С-400.

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