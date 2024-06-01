'Это провал РФ': в Белом доме отреагировали на наступление оккупантов в Харькове

Отныне Украине разрешено наносить удары по России в районах Сумской и Харьковской областей, говорит Карпентер.

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В Белом доме считают, что наступление России на Харьковщину оказалось провальным / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, whitehouse.gov

Новое наступление России на Харьковщину, которое началось 10 мая, оказалось провальным. Украина эффективно остановила врага, заявил директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США при Белом доме Майкл Карпентер.

Чиновник подчеркнул, что из-за значительных потерь российской армии оккупанты не достигли своих целей.

"На самом деле это провал Российской Федерации, потому что количество потерь россиян, о которых сообщается с северного фронта, очень большое, поэтому россияне не достигли своих целей. Украина остановила Россию, и мы надеемся, что Украина и в дальнейшем будет пользоваться своим правом, которое четко совпадает с Уставом ООН, - правом защищаться", - заявил Карпентер в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона "Единые новости". видео дня

По его словам, именно из-за наступления на Харьковщину Украина предоставила запрос в США о разрешении бить американским оружием по территории России.

Он уточнил, что отныне Украине разрешено наносить удары по России в районах Сумской и Харьковской областей. США предоставили соответствующее разрешение.

"Это распространяется на то, чтобы украинцы могли защищаться", - сообщил Карпентер.

Стоит отметить, что Вооруженным силам Украины запрещено использовать для атак дальнобойные ракеты ATACMS.

Удары по территории России - позиция союзников

Напомним, администрация Байдена ослабила ограничения на удары ВСУ американским оружием по территории России. Теперь Украина может использовать РСЗО HIMARS возле Харьковской области, пишет The Guardian.

Кроме того, Германия присоединилась к Соединенным Штатам, разрешив Украине использовать оружие дальнего радиуса действия для поражения определенных целей на территории РФ.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила сигнал от США о разрешении наносить удары по территории России.

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