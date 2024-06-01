'Это провал РФ': в Белом доме отреагировали на наступление оккупантов в Харькове

Новое наступление России на Харьковщину, которое началось 10 мая, оказалось провальным. Украина эффективно остановила врага, заявил директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США при Белом доме Майкл Карпентер.
Чиновник подчеркнул, что из-за значительных потерь российской армии оккупанты не достигли своих целей.
"На самом деле это провал Российской Федерации, потому что количество потерь россиян, о которых сообщается с северного фронта, очень большое, поэтому россияне не достигли своих целей. Украина остановила Россию, и мы надеемся, что Украина и в дальнейшем будет пользоваться своим правом, которое четко совпадает с Уставом ООН, - правом защищаться", - заявил Карпентер в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона "Единые новости".видео дня
По его словам, именно из-за наступления на Харьковщину Украина предоставила запрос в США о разрешении бить американским оружием по территории России.
Он уточнил, что отныне Украине разрешено наносить удары по России в районах Сумской и Харьковской областей. США предоставили соответствующее разрешение.
"Это распространяется на то, чтобы украинцы могли защищаться", - сообщил Карпентер.
Стоит отметить, что Вооруженным силам Украины запрещено использовать для атак дальнобойные ракеты ATACMS.
Наступление России 2024 - бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".
Удары по территории России - позиция союзников
Напомним, администрация Байдена ослабила ограничения на удары ВСУ американским оружием по территории России. Теперь Украина может использовать РСЗО HIMARS возле Харьковской области, пишет The Guardian.
Кроме того, Германия присоединилась к Соединенным Штатам, разрешив Украине использовать оружие дальнего радиуса действия для поражения определенных целей на территории РФ.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила сигнал от США о разрешении наносить удары по территории России.
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