"Будут отгрызать по кусочку": эксперт оценил риск захвата Харькова и Сум

Территории для оккупантов РФ имеют всесильное значение, поэтому они пытаются всё время двигаться и захватывать от одного до нескольких сотен квадратных метров.

https://glavred.info/ukraine/budut-otgryzat-po-kusochku-ekspert-ocenil-risk-zahvata-harkova-i-sum-10569401.html Ссылка скопирована

Сергей Ауслендер оценил риск захвата Харькова, Сум и Киева Россией / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот, ОК Запад

Российская оккупационная армия может попытаться провернуть на Сумщине ту же операцию, что и в Харьковской области. Однако о захвате Сум, Харькова или Киева речь не идет. Об этом в интервью Главреду сказал журналист, израильский военный эксперт Сергей Ауслендер.

По его словам, оккупанты будут пытаться растаскивать украинские резервы и отторгать у Украины территории. При этом они активно пользуются тем, что у Украины есть проблемы с резервами и недостаточно подразделений и соединений, чтобы наглухо прикрыть всю линию границы.

"Россияне в Сумской области могут проделать тот же фокус, что и на севере Харьковской области: попытаться перейти границу, атаковать приграничные сёла, какой-нибудь близлежащий населённый пункт и попробовать захватить кусок украинской территории", - предположил он.

"Разумеется, о захвате Сум, Харькова или продвижении к Киеву речи быть не может. Абсолютно не вижу подобной угрозы, поскольку у россиян нет для этого сил и средств. Они способны лишь оказывать давление вдоль границы и проводить там, выражаясь военной терминологией, беспокоящие действия", - добавил Ауслендер.

Военный эксперт считает, что главная задача россиян – "отгрызать территории Украины по кусочку". Такие действия оккупантов могут объясняться желанием получить сильную переговорную позицию.

"Ведь территории для россиян – это ключевое, они абсолютно больные в этом вопросе. Территории для них имеют всесильное значение, поэтому они пытаются всё время двигаться и захватывать от одного до нескольких сотен квадратных метров. Либо для того, чтобы впоследствии, когда дело дойдёт до переговоров, использовать территории в качества размена, либо у них действительно сакральная идея о том, что "Россия нигде не кончается и должна везде распространяться", как раковая опухоль, которая пожирает всё вокруг себя", - сказал он.

Ауслендер отметил, что важным моментом является отсутствие разрешения со стороны Запада бить по российской территории, что очень помогло россиянам в Харьковской области.

"В таких условиях их артиллерия, в том числе, и реактивная, прикрывала свои наступающие подразделения с территории РФ, а в ответ вы не могли вести контрбатарейную борьбу. Если позиция западного мира изменится, это существенно облегчит вам жизнь", - сказал военный эксперт.

Кто такой Сергей Ауслендер Сергей Ауслендер – израильский военный эксперт, корреспондент, журналист, писатель и телеведущий. Работал журналистом во время Первой и Второй чеченских войн и в других горячих точках.

Автор канала на YouTube и Telegram-канала Война с Ордой. Тематика каналов – война в Израиле, война России и Украины.

Смотрите интервью Сергея Ауслендера Главреду:

Риск наступления РФ на Киев

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город готовится к возможному наступлению РФ. По его словам, до сих пор столица остается мишенью для Путина. Мэр города акцентировал внимание на том, что Украина нуждается в немедленной военной помощи от Запада.

В начале апреля руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко заявил, что на данный момент нет признаков подготовки страны-агрессора РФ к повторному наступлению на Киев. Однако сложно предсказать, где будут российские оккупационные войска через три-четыре месяца.

Глава ГУР Кирилл Буданов в конце апреля сказал, что сейчас угрозы наступления войск России на Киев нет. Никаких изменений в ситуации на севере нашей страны не наблюдается.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред