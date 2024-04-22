Планирует ли РФ новое наступление на Киев: глава ГУР дал однозначный ответ

По словам Буданова, говорить сейчас об угрозе атаки РФ на столицу нашего государства "безосновательно".

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Буданов сказал, планирует ли РФ новое наступление на Киев/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Сейчас угрозы наступления войск России на Киев нет. Никаких изменений в ситуации на севере нашей страны не наблюдается.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью "BBC Украина". Буданов отметил, что сейчас говорить об угрозе атаки РФ на север "безосновательно".

На вопрос журналиста о том, не изменилась ли ситуация в этом отношении, Буданов сказал: "Не изменилась, абсолютно".

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Буданов в ответ на вопрос, нет ли сейчас угрозы наступления на Киев отметил, что такой угрозы сейчас нет.

"По состоянию на сейчас - абсолютно нет", - сказал руководитель Главного управления разведки.

Также ранее Буданов назвал сроки ухудшения ситуации на фронте. Российские оккупанты будут использовать комплексный подход во время проведения своих операций, сказал он.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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В ISW ранее отмечали, что украинские военные могут приостановить наступление РФ при условии быстрого поступления помощи от США. Но пока военная помощь от США прибудет в Украину, российские оккупанты попытаются воспользоваться этим "окном", чтобы активизировать наступление и удары ракетами и дронами.

В Bloomberg отмечают, что помощь от США даст передышку ВСУ, но еще далеко до изменения ситуации на фронте. Украина нуждается в дополнительных средствах, если собирается продвигаться вперед и отбрасывать российских оккупантов.

Оккупанты в ночь на 22 апреля запустили 8 дронов и 3 ракеты - в Одесской области есть попадания. Удалось уничтожить пять "Шахедов" и один "Орлан". В Одесской области было попадание вражеских дронов-камикадзе.

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