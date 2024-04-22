'Будет тяжелый период': Буданов назвал сроки ухудшения ситуации на фронте

Российские оккупанты будут использовать комплексный подход при проведении своих операций.

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Буданов назвал сроки ухудшения ситуации на фронте/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ГУР МО

Украину в ближайшее время ждет тяжелый период на фронте. Ситуация может обостриться в период середина мая - начало июня этого года.

Но эта ситуация будет не катастрофической. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью BBC Украина.

"Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", - отметил он. видео дня

По словам Буданова, российские захватчики будут использовать комплексный подход.

"Я и про фронт в том числе. Это комплексный подход, потому что россияне будут использовать комплексный подход. Они проводят комплексную операцию. Не будем мы об этом с вами долго разговаривать, но это тяжелый период будет. Середина мая, начало июня", - сказал глава ГУР.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Война в Украине

В ISW ранее отмечали, что украинские военные могут приостановить наступление РФ при условии быстрого поступления помощи от США. Но пока военная помощь от США прибудет в Украину, российские оккупанты попытаются воспользоваться этим "окном", чтобы активизировать наступление и удары ракетами и дронами.

В Bloomberg отмечают, что помощь от США даст передышку ВСУ, но еще далеко до изменения ситуации на фронте. Украина нуждается в дополнительных средствах, если собирается продвигаться вперед и отбрасывать российских оккупантов.

Оккупанты в ночь на 22 апреля запустили 8 дронов и 3 ракеты - в Одесской области есть попадания. Удалось уничтожить пять "Шахедов" и один "Орлан". В Одесской области было попадание вражеских дронов-камикадзе.

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