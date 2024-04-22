В Киеве прислали повестку покойному спортивному журналисту: что ответили в ТЦК

В центральном Киевском ТЦК и СП (в просторечии - военкомат) прокомментировали скандал о повестке покойному журналисту Артему Франкову.

https://glavred.info/sport/v-kieve-prislali-povestku-pokoynomu-sportivnomu-zhurnalistu-chto-otvetili-v-tck-10559582.html Ссылка скопирована

На адрес Артема Франкова, который умер в прошлом году, пришла повестка из ТЦК / коллаж Главред, фото t.me/footballandartemfrankov и скриншот из видео

В Киевском городском ТЦК и СП отреагировали на свежий скандал с отсылкой повестки умершему в прошлом году легендарному спортивному журналисту и экс-главреду журнала "Футбол" Артему Франкову. Офицеры объяснили, что не всегда владеют достоверной информацией о лицах, которые могут быть призваны в рамках мобилизации.

"Подобные случаи не единичны и происходят из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в ТЦК и СП. Кроме того, неверные данные по гражданам могут подавать другие государственные реестры. Следовательно, ТЦК и СП не обладает полной и достоверной информацией о лицах, которые могут быть призваны на военную службу", – говорится в сообщении ТЦК.

Именно поэтому офицеры призывают военнообязанных украинцев "своевременно и обязательно" обновлять учетные данные.

видео дня

Кроме того, в ТЦК и СП напомнили "об административной и уголовной ответственности за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета и уклонение от призыва на военную службу по мобилизации во время военного положения.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация 2024 - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации.

Напомним, ранее комитет национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины утвердил окончательный вариант положений военно-транспортной обязанности в законопроекте о мобилизации. МВД предоставит для ТЦК сведения о зарегистрированных транспортных средствах, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ.

Кроме этого, из правительственного законопроекта о мобилизации исключили положения о демобилизации и ротации военнослужащих. Правительство должно разработать в течение 8 месяцев новый закон с соответствующими положениями для представления в парламент.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал данный законопроект.

Вас может заинтересовать такое:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред