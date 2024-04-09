Положение о демобилизации исключили из проекта закона о мобилизации - СМИ

По данным СМИ, инициатором исключения норм о демобилизации из нового законопроекта о мобилизации стал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Демобилизацию военных планируют рассмотреть в отдельном законопроекте / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны исключил из правительственного законопроекта о мобилизации положения, касающиеся демобилизации и ротации военнослужащих. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседников в оборонном комитете.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский инициировал исключение вопроса демобилизации из законопроекта. В письме к министру обороны Рустему Умерову, которое есть в распоряжении Украинской правды, Сырский подчеркнул необходимость срочного внесения законодательных изменений для усовершенствования порядка прохождения военной службы и мобилизации.

Фото: УП

"Вместе с тем, отдельные положения законопроекта, учитывая значительное количество депутатских поправок, требуют более детального анализа и дополнительного изучения. 3 учетом указанного предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также введение на законодательном уровне ротации военнослужащих нормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте", - говорится в письме Сырского. видео дня

Отмечается, что на заседании Кабинета Министров 9 апреля было обсуждено исключение из проекта закона положений об увольнении с военной службы и ротации военнослужащих.

В выписке из протокола заседания, опубликованном изданием, говорится, что правительство согласилось с предложением Министерства обороны инициировать перед Верховной Радой внесение изменений в законопроект о мобилизации. Согласно этому решению, правительство должно подготовить отдельный законопроект с соответствующими положениями для представления в парламент.

Как отмечают журналисты, на заседании 9 апреля члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны приняли решение исключить положения о демобилизации и ротации военных из проекта закона о мобилизации.

"Комитет также решил поручить Кабинету Министров в течение восьми месяцев после публикации законодательного акта в газете "Голос Украины", разработать и внести на рассмотрение законопроект по совершенствованию механизмов ротации военнослужащих, демобилизации и медико-социальной реабилитации во время военного положения", - говорится в материале.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - изменения в законе о мобилизации

Напомним, как ранее сообщал Главред, комитет по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады пока не принял окончательных решений по проекту закона о мобилизации. Верховная Рада пока не определила конкретных сроков рассмотрения "спорных вопросов". Депутат от "Слуги народа" Игорь Копытин заявил, что поправки к законопроекту будут рассмотрены "вскоре", а заседание Комитета планируется на субботу, 13 апреля.

Во втором чтении Верховная Рада должна проголосовать за законопроект №10449 о мобилизации. Есть несколько категорий граждан, которые должны появиться в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в апреле без специального уведомления.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что система территориальных центров комплектования в Украине не является идеальной, поэтому проводится работа по ее усовершенствованию.

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