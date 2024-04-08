Штрафы до 59 тысяч гривен: какой будет ответственность за нарушение мобилизации

В Верховной Раде исключили уголовную ответственность за нарушение мобилизации и воинского учета.

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В Украине установили размер штрафов за уклонение от мобилизации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В Украине планируют установить четкие суммы штрафов за нарушение мобилизации и воинского учета. При этом уголовной ответственности не будет. Соответствующее решение приняли в Комитете Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности во время рассмотрения законопроекта об усилении ответственности. Об этом заявил председатель комитета Сергей Ионушас, сообщает Украинская правда.

"Сегодня (8 апреля - ред.) мы рекомендовали парламенту принять законопроект №10379 за основу и в целом с комитетскими правками. В частности, комитет предложил исключить из проекта закона все изменения в Уголовный кодекс, то есть тюремных сроков за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации не будет", - сказал Ионушас.

За нарушение правил воинского учета:

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в мирное время будет предусматриваться штраф от 3400 до 5100 гривен,

повторно или в особый период - от 17000 до 22500 гривен.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации:

в мирное время планируется установить штрафы от 5100 до 8500 гривен для граждан,

17000-34000 гривен - для должностных и юридических лиц.

Во время военного положения штрафы будут составлять

для граждан - от 17000 до 22500 гривен,

для должностных и юридических лиц - от 34 000 до 59 500 гривен.

Соответствующий законопроект планируют принять уже в ближайшее время, но после принятия законопроекта о мобилизации.

Мобилизация в Украине - главные новости по теме

2 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон №9281, согласно которому призывной возраст в рамках общей военной мобилизации в Украине снижен с 27 до 25 лет. Также глава государства подписал ранее принятые Радой законопроекты о выплатах семьям погибших на войне и введении электронного кабинета.

Учитывая это, ТЦК будут вызывать 25-летних для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих документов.

Кроме того, в соответствии с указом президента Украины №149 в течение апреля-мая в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и других военных формированиях осуществляется освобождение в запас военнослужащих срочной военной службы.

В Генштабе отметили, что после подписания указа о демобилизации срочников будет освобождено в запас около 7 тыс. человек.

По подсчетам FT, во время следующей "волны" мобилизации в ряды ВСУ, скорее всего, привлекут до 500 тысяч человек. Всего в Украине есть 3,7 миллиона граждан, которые смогут взять в руки оружие.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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