Уменьшение призывного возраста: для чего ТЦК будут вызывать 25-летних

После подписания указа о демобилизации срочников будет уволено в запас около 7 тыс. человек.

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25-летним нужно прибыть в ТЦК / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине вступил в силу закон об уменьшении призывного возраста. В связи с этим ТЦК начнут вызывать 25-летних для уточнения данных и прохождения медосмотра

Согласно закону 25-летние подлежат снятию с учета призывников и постановке на воинский учет военнообязанных.

"Совершенствование организации воинского учета призывников осуществляется в контексте реформирования системы подготовки граждан к прохождению службы и готовности к выполнению конституционного долга по защите родины", - сообщила пресс-служба Генштаба. видео дня

Учитывая это, ТЦК будут вызывать 25-летних для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих документов.

Также в Генштабе отметили, что после подписания указа о демобилизации срочников будет уволено в запас около 7 тыс. человек.

Мобилизация в Украине: что известно

Напомним, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, когда Рада будет голосовать за законопроект о мобилизации. Спикер также отметил, что "мы идем, в частности, путем не только единого закона". В качестве примера он привел три закона, которые недавно подписал президент Украины.

Военный ВСУ эмоционально высказался о мобилизации с 25 лет. Все люди должны осознать, что война никого не обойдет, а 25 лет - это сознательный возраст для того, чтобы участвовать в защите страны, заявил Назарий Кишак. В Украине есть большое количество людей от 35 лет, которых можно мобилизовать, однако они даже не стали на учет.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал дату и раскрыл намерения Кремля. Россия готовится к проведению дополнительной мобилизации 300 тысяч человек до 1 июня 2024 года. Президент также отметил, что Украина не планирует мобилизовать 500 тысяч новобранцев в этом году.

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