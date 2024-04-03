'Война никого не обойдет': военный эмоционально высказался о мобилизации с 25 лет

Сначала должны мобилизоваться "те, кто скрывается уже два года", также большое количество людей от 35 лет не стали на учет, рассказал командир подразделения.

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Командир подразделения прокомментировал снижение мобилизационного возраста / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Решение о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет является важным шагом. Люди должны осознать, что война никого не обойдет, а 25 лет - это сознательный возраст для того, чтобы участвовать в защите страны. Об этом заявил командир подразделения 153-й бригады Назарий Кишак в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мы должны понимать, что 25 лет - это довольно юный возраст, но я уже в 21 служил в Мариуполе, и не могу сказать, что 25 лет - это слишком быстро. Это нормальный возраст, когда можно уже подготовить себя к войне и участвовать в нашей обороне и уничтожении врага. То есть25- это сознательный возраст. Но желательно, чтобы сначала мобилизовались те, кто скрывается от мобилизации уже два года", - сказал Кишак.

Командир отметил, что в Украине есть большое количество людей от 35 лет, которых можно мобилизовать, однако они даже не стали на учет. Однако Кишак подеркнул, что "для каждого свое время".

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По его словам, войны не удастся никому избежать. Кишак отметил, что "наконец государство начало наводить порядок", поскольку есть много моментов, где во время мобилизации люди манипулируют.

"Резко увеличилось количество студентов 30-35 + со вторым высшим образованием. Нужно вносить правки в законопроект, чтобы позволяли отсрочку только тем людям, которые будут иметь первое высшее образование, ни второе, третье или четвертое. Война никого не обойдет, мы должны подготовить личный состав, чтобы уничтожать врага. Потому что россияне не дадут нам свободно жить в нашей стране", - добавил военный.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние изменения в законе

Напомним, 2 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон №9281, который снижает мобилизационный возраст украинцев с 27 до 25 лет. Также были подписаны законопроекты о выплатах семьям погибших на войне и введении электронного кабинета военнообязанных.

В то же время закон, подписанный президентом, не содержит положений об электронных повестках для военнообязанных. Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что закон не предусматривает электронного вручения повесток, а лишь обновление данных в электронном кабинете.

Как сообщал Главред, Россия готовит мобилизацию 300 тысяч военных до 1 июня 2024 года. Однако Зеленский заметил, что Украина не планирует мобилизовать 500 тысяч человек в этом году.

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