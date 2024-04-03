УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Война никого не обойдет": военный эмоционально высказался о мобилизации с 25 лет

Руслана Заклинская
3 апреля 2024, 18:53
Сначала должны мобилизоваться "те, кто скрывается уже два года", также большое количество людей от 35 лет не стали на учет, рассказал командир подразделения.
'Война никого не обойдет': военный эмоционально высказался о мобилизации с 25 лет
Командир подразделения прокомментировал снижение мобилизационного возраста / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Решение о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет является важным шагом. Люди должны осознать, что война никого не обойдет, а 25 лет - это сознательный возраст для того, чтобы участвовать в защите страны. Об этом заявил командир подразделения 153-й бригады Назарий Кишак в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мы должны понимать, что 25 лет - это довольно юный возраст, но я уже в 21 служил в Мариуполе, и не могу сказать, что 25 лет - это слишком быстро. Это нормальный возраст, когда можно уже подготовить себя к войне и участвовать в нашей обороне и уничтожении врага. То есть25- это сознательный возраст. Но желательно, чтобы сначала мобилизовались те, кто скрывается от мобилизации уже два года", - сказал Кишак.

Командир отметил, что в Украине есть большое количество людей от 35 лет, которых можно мобилизовать, однако они даже не стали на учет. Однако Кишак подеркнул, что "для каждого свое время".

видео дня

По его словам, войны не удастся никому избежать. Кишак отметил, что "наконец государство начало наводить порядок", поскольку есть много моментов, где во время мобилизации люди манипулируют.

"Резко увеличилось количество студентов 30-35 + со вторым высшим образованием. Нужно вносить правки в законопроект, чтобы позволяли отсрочку только тем людям, которые будут иметь первое высшее образование, ни второе, третье или четвертое. Война никого не обойдет, мы должны подготовить личный состав, чтобы уничтожать врага. Потому что россияне не дадут нам свободно жить в нашей стране", - добавил военный.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние изменения в законе

Напомним, 2 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон №9281, который снижает мобилизационный возраст украинцев с 27 до 25 лет. Также были подписаны законопроекты о выплатах семьям погибших на войне и введении электронного кабинета военнообязанных.

В то же время закон, подписанный президентом, не содержит положений об электронных повестках для военнообязанных. Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что закон не предусматривает электронного вручения повесток, а лишь обновление данных в электронном кабинете.

Как сообщал Главред, Россия готовит мобилизацию 300 тысяч военных до 1 июня 2024 года. Однако Зеленский заметил, что Украина не планирует мобилизовать 500 тысяч человек в этом году.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине мобилизация в армию война России и Украины
Реклама

Главное за день

2 градуса тепла, бешеный ветер и дожди: в Украине будет самый холодный день месяца

2 градуса тепла, бешеный ветер и дожди: в Украине будет самый холодный день месяца

19:41 Синоптик
"Уничтожены и на ремонте": в ГУР рассказали, сколько истребителей осталось в России

"Уничтожены и на ремонте": в ГУР рассказали, сколько истребителей осталось в России

17:15 Украина
Макрон давит на Байдена и Шольца: в WSJ раскрыли их позицию по РФ

Макрон давит на Байдена и Шольца: в WSJ раскрыли их позицию по РФ

16:48 Политика
Все главные новости

Популярное

Семья стыдится Олега Газманова - сын путиниста отрекся от отца 37832

Семья стыдится Олега Газманова - сын путиниста отрекся от отца

Обрюзглого и старого Цекало подловили на фото с молодой женой 4346

Обрюзглого и старого Цекало подловили на фото с молодой женой

Почему в американских домах нет стиральных машин 4257

Почему в американских домах нет стиральных машин

Три смерти подряд: жена путиниста Певцова запустила себя и почти не выходит из дома 4208

Три смерти подряд: жена путиниста Певцова запустила себя и почти не выходит из дома

Последние новости

19:41

2 градуса тепла, бешеный ветер и дожди: в Украине будет самый холодный день месяца

19:10

Удар по производству "Шахедов", как кофейная чашка холодной воды в жаркий деньмнение

18:57

Кусай локти, Мурат: экс-жена Налчаджиоглу засветилась в "бикини мести"

18:53

"Война никого не обойдет": военный эмоционально высказался о мобилизации с 25 лет

18:46

Что нельзя сажать с капустой: простые, но очень нужные советы для дачниковВидео

Россия к лету в состоянии собрать силы и начать наступление на Киев – генерал РоманенкоРоссия к лету в состоянии собрать силы и начать наступление на Киев – генерал Романенко
18:43

Налог на авто: кто из украинцев и когда обязан его заплатить

18:39

"Усиленная оборона города": Синегубов рассказал об угрозе РФ "захватить Харьков"

18:19

Резко поменяли цены на основной элемент борщевого набора: что произошло

17:40

Кулеба сделал громкое заявление о Patriot для Украины

Реклама
17:32

"Нашли с синяками на голове и наркотиками": у путиниста Тимати траур

17:24

Жестокие бои под Марьинкой: открыт сбор на дроны для 206-го батальона войск ТРО

17:15

"Уничтожены и на ремонте": в ГУР рассказали, сколько истребителей осталось в России

16:48

Макрон давит на Байдена и Шольца: в WSJ раскрыли их позицию по РФ

16:46

Зеркальная дата 04.04.2024: что нельзя делать и как загадать желание

16:39

Населенные пункты "стерты": офицер раскрыл тактику РФ на "горячем" направлении

16:32

"Я не гордая": Маша Ефросинина назвала цену, за которую даст себя погладить

16:13

Зачем в церкви звонят колокола: их используют в 3 случаях

16:10

Даже на сообщения не отвечает: Виктория Смеюха из "НЕАНГЕЛОВ" родила первенца

15:57

Лилия Ребрик сменила имидж после рождения третьего ребенкаВидео

15:57

Зеленский жестко ответил на осуждение Запада на удары по российским НПЗ

Реклама
15:53

Объем 188 млн евро: Финляндия даст новый пакет военной помощи Украине

15:51

Важный, но забытый: для чего нужен "тайный" люк в стиральной машинеВидео

15:48

Астафьева набрала 10 килограмм и показала, что делает с ними

15:36

Что будет, если вас укусил клещ: какая опасность для жизни

15:29

Кто из украинцев может раньше времени уйти на пенсию: советы чиновников

15:17

РФ готовит новую волну мобилизации: Зеленский назвал дату и раскрыл цель Кремля

15:06

Три смерти подряд: жена путиниста Певцова запустила себя и почти не выходит из дома

14:45

В НАТО анонсировали новый формат помощи Украине: что он предусматривает

14:36

Известная светская журналистка назвала самую "зашкварную" украинскую звезду

14:17

"Провалий в Москве": появилась смешная пародия на скандальное интервью Повалий в РФ

14:05

Путин хочет насолить Западу: Виталий Кулик – о легализации "Талибана" РоссиейЭксклюзив

13:55

"Много штурмовых групп": украинские военные раскрыли тяжелую ситуацию под Херсоном

13:54

Она все знает: Ксения Собчак пообщалась с Максимом Галкиным - детали

13:42

Там "настоящий ад": войска РФ прорываются к стратегическому городу - офицер НГУ

12:47

"Загружено 50 ракет": Гуменюк предупредила о массированном обстреле "Калибрами"

12:46

Молодая жена престарелого Петросяна перешла на мат и послала россиян

12:45

Почему в американских домах нет стиральных машин

12:39

Мокрый снег и +6 градусов днем: синоптик назвала дату серьезного похолодания

12:38

"Угроза ракетных и бомбовых ударов": в ВСУ предупредили об атаке со стороны Беларуси

12:29

Как сохранить молодость с помощью одного продукта: диетолог дала совет

Реклама
12:22

Есть риск краха линии фронта: в Politico описали мрачную картину для Украины

12:16

Драматический исход для Украины и Хорватии - букмекеры про Евровидение-2024

12:11

Церковный праздник 4 апреля: что запрещено делать в день преподобного Иосифа

11:58

"Удар неизбежен": в ГУР рассказали, когда уничтожат Крымский мост

11:55

РФ нацелилась на захват одного крупного города: генерал оценил угрозу

11:41

Настоящий гений: красавец-сын Галкина и Пугачевой потряс способностями

11:23

Превратят во второй Мариуполь: генерал ВСУ оценил угрозу оккупации Харькова

11:20

Россия в марте запустила по Украине более 3 тысяч авиабомб и 400 ракет - Зеленский

11:16

Ветер будет сносить с ног: в ряде регионов Украины объявлено штормовое предупреждение

10:52

"РФ ищет новые возможности": генерал раскрыл планы наступления россиян на Киев и Харьков

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчине
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять