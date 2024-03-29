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Военный эксперт пояснил, что стоит срочно изменить в мобилизации в Украине

Дмитрий Видоменко
29 марта 2024, 17:28
По мнению военно-политического обозревателя Александр Коваленко в комментарии для прокомментировал ситуацию.
Военный эксперт пояснил, что стоит срочно изменить в мобилизации в Украине
Что стоит срочно изменить в мобилизации: мнение эксперта / Коллаж: Главред, фото: ua.deposotphotos.com, Генштаб ВСУ

После того, как командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк выложил в соцсети пост о необходимости и важности мобилизации и то, что в информпространстве работников ТЦК некоторые назвали "людоловами", резонанс продолжается до сих пор. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии для портала ТСН прокомментировал ситуацию.

"Во-первых, это все (негативное отношение части граждан к мобилизации – Главред) стало возможным из-за информационно-психологических спецопераций, которые россияне постоянно с 2022 года пытались использовать в нашем информпространстве, искажая факты. С другой стороны, не нужно уменьшать негативную роль ТЦК. Мы очень хорошо знаем о скандалах с военкомами, у которых есть виллы в Испании. Откуда они там взялись? За счет честной зарплаты? Я думаю, что нет. И многие знают, что нет", — говорит специалист.

По словам Коваленко, в обществе есть уважение к вернувшимся с фронта военным, но вместе с тем определенное негативное отношение к ТЦК тоже имеет место.

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"Уважение к военным (прошедших войну – Главред) есть. Касаемо ТЦК ‒ два года назад мы все видели, как возле военкоматов собирались очереди. Они были в каждом городе. Но через два года военкоматы опозорили свою репутацию. Это их вина. ИПСО, которыми пользуется наш враг – они только усилили этот потенциал. Нужно было жестко контролировать ТЦК. Ну ладно, одного задержали, а как касательно других? В других регионах не так? В том и проблематика, что желающих идти в армию гораздо меньше, чем это было в 2022 году. Проблематика в том, что "оборотни" в погонах нивелировали репутацию военкоматов и военных в глазах граждан ", — подытожил эксперт.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Закон о мобилизации – последние новости:

Верховная Рада 7 февраля проголосовала законопроект об усилении мобилизации в первом чтении. Документ под №10449 поддержали 329 парламентариев. Нардепы рассмотрели половину правок и продолжают работу над инициативой.

Скандальные правки, предусматривающие заморозку счетов и блокирование банковских карточек лиц, которых государство признает уклонистами, 12 марта было исключено из законопроекта Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В Минобороны раскрыли планы по мобилизации: государство намерено дать отдохнуть 330 тысячам украинских военных. Для этого власти собираются мобилизовать 500 тысяч украинцев.

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