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Дать отдых 330 тысячам военных: в Минобороны раскрыли планы по мобилизации

Андрей Ганчук
13 марта 2024, 10:17обновлено 13 марта, 10:48
Украина может призвать до 500 тысяч человек в рамках новой волны мобилизации, написали журналисты Financial Times со ссылкой на Минобороны.
Мобилизация, Рада
Киев хочет дать отдохнуть военным, которые на фронте - FT / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Украина намерена обновить законодательную базу, чтобы провести новую волну военной мобилизации. Государство собирается дать отдохнуть 330 тысячам военнослужащих, которые истощены боями с оккупационными войсками агрессора России.

В материале Financial Times говорится о том, что власти собираются мобилизовать до 500 тысяч украинцев. Часть новобранцев будут заменять раненых и принимать участие в военных мероприятиях в зависимости от ситуации.

Кроме того, указано, что изменения в законодательную базу вызвали множество споров. Законодатели представили более 4 тысяч поправок.

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Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Законопроект о мобилизации

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации 7 февраля. Инициативу под №10449 поддержали 329 нардепов. Парламентарии готовятся к рассмотрению документа во втором чтении и работают над огромным количеством правок.

12 марта Комитет по вопросам национальной безопасности исключил из законопроекта скандальные правки, связанные с заморозкой счетов и блокированием банковских карточек лиц, которые будут признаны уклонистами.

Правительство работает над изменениями в бронирование работников на период мобилизации, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Один из вариантов – бронирование по уровню зарплаты и налогам.

Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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ВСУ мобилизация в армию война России и Украины
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