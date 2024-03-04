Бронь от мобилизации с учетом налогов: премьер - о важных изменениях

В Украине для обеспечения одного военного необходимо 8 налогоплательщиков.

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Правительство работает над определением параметров для бронирования от мобилизации / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

В Украине пытаются определить параметры справедливого бронирования работников от мобилизации. Правительству следует учитывать и то, что для обеспечения одного военного нужно 8 налогоплательщиков. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"У нас в стране люди должны делиться на две категории: те, которые защищают страну, или те, которые работают и наполняют бюджет. Мы уже посчитали соотношение налогов - не менее 1:8. Восемь работающих должны обеспечивать одного человека, который рискует своей жизнью на фронте. Если соотношение меньше - это будет означать, что у нас не будет способности обеспечивать наши Силы безопасности и обороны", - говорит Шмыгаль.

Сейчас в Украине забронированы 700 тысяч украинцев. В первую очередь речь идет о работниках, которые обеспечивают жизнедеятельность страны и работают на критических предприятиях.

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"Кроме того, есть и другие предприятия критической инфраструктуры, где уже сегодня (с Генштабом согласовано) работники бронируются или 100%, или в том проценте, которого достаточно для обеспечения жизнедеятельности предприятия", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что к предприятиям, которые должны быть забронированы, следует отнести те, что пополняют госбюджет и помогают в финансировании Сил безопасности. Такие предприятия должны быть выделены Минфином. Речь идет о тех, размер уплаты налогов которых выше среднего в отрасли. Такие предприятия имеют весомое критическое влияние на экономику Украины, говорит премьер.

"Исходя из этих параметров, мы пытаемся определить справедливое бронирование: средняя зарплата, уровень зарплаты, уровень уплаты налогов как человеком, так и компанией... Все эти вещи сегодня прорабатываются комплексно. Это будет будущая рамка системы бронирования, над которой мы работаем", - добавил Шмыгаль.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине проводится в связи с российской агрессией. Мобилизация в 2014-2015 годах была частичной, то есть проводилась в отдельных местностях государства, а также касалась определенной части национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. С 2022 года в Украине объявлена и проводится общая мобилизация. Всего за период 2014-2015 гг. проведено шесть волн открытой частичной мобилизации, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине

Напомним, 27 февраля, Комитет Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал рассмотрение законопроекта о мобилизации, к которому подали 4196 правок. Нардеп Федор Вениславский сообщил, что 28 февраля начали рассмотрение законодательных предложений, которые условно объединили в 17 основных блоков.

Как сообщал Главред, Вооруженные Силы Украины нуждаются в обязательной мобилизации не менее 250-300 тысяч человек. Генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко отметил, что первый этап мобилизации 300 тысяч человек должен состояться в ускоренном порядке.

Кроме этого, в Украине упростили правила бронирования сотрудников оборонных предприятий. Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности отметило, что компаниям, работающим на нужды армии, предложено два варианта бронирования.

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