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4196 правок: в Раде рассказали, что происходит с законом о мобилизации

Дмитрий Видоменко
28 февраля 2024, 12:43
Как рассказал нардеп Вениславский, начато рассмотрение законодательных предложений, которые по общему содержанию условно объединили в 17 основных блоков.
Вениславский, мобилизация
Что происходит с законом о мобилизации: нардеп Вениславский дал комментарий / коллаж Главред, фото УНИАН и Генштаб ВСУ

Во вторник, 27 февраля, комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал рассмотрение законопроекта о мобилизации, к которому подали 4196 правок. Об этом сообщил порталу ТСН нардеп Федор Вениславский.

Он рассказал, что 28 февраля было начато рассмотрение законодательных предложений, которые Комитет по общему содержанию условно объединил в 17 основных блоков.

"Вчера прошли первые 6 блоков. Сегодня продолжим рассмотрение", — говорит нардеп.

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По словам Вениславского, членами комитета отклонен вопрос об электронной повестке и электронном кабинете военнообязанного.

"Относительно электронных повесток и электронного кабинета - комитет не будет рекомендовать такие законодательные нововведения и будет считать их отклоненными. По ограничению других конституционных прав и свобод, комитет тоже будет против. А именно по блокированию банковских счетов и предоставлению консульских услуг", - рассказал нардеп.

По словам Вениславского, точно пройдет в законопроект - конкретизация полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций по участию в мобилизационных процессах.

"Мы конкретизируем их обязанности, чтобы они не перекладывали все на ТЦК и СП. Также точно пройдет правка о необходимости граждан в возрасте от 18 до 60 лет носить с собой военно-учетный документ и предъявлять его работникам полиции или сотрудникам ТЦК и СП. Также члены комитета поддержали, что этот процесс - проверку документов и вручение повесток, нужно фиксировать на видеокамеру", - подытожил нардеп.

Кто такой Федор Вениславский?

Федор Владимирович Вениславский (родился 16 мая 1969 года, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) — украинский государственный и политический деятель, ученый-правовед. Кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры конституционного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Народный депутат Верховной рады Украины IX созыва (с 2019) и Представитель президента Украины в Конституционном суде Украины (c 2019 по 2023), сообщает "Википедия".

Мобилизация в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, председатель депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина стоит перед большим вызовом, связанным с мобилизацией, несмотря на противоречия в обществе.

Закон о мобилизации имеет целью, прежде всего, пополнение состава бригад, частей, подразделений, действующих на линиях столкновения. Как объяснил генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко это основная цель закона.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что ответственность за неудачный процесс мобилизации в Украине будет коллективной.

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Верховная Рада мобилизация в армию Федор Вениславский
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