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Это первоочередная задача: генерал ВСУ назвал главную цель закона о мобилизации

Юрий Берендий
24 февраля 2024, 03:42
По мнению генерала Романенко, решение о принятии нового закона о мобилизации в Украине должно быть подготовленным еще в прошлом году.
Это первоочередная задача: генерал ВСУ назвал главную цель закона о мобилизации
Генерал ВСУ назвал главную цель закона о мобилизации / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Закон о мобилизации должен быть направлен прежде всего на то, чтобы пополнить ряды бригад, частей, подразделений, выполняющих задачи на линии соприкосновения. Это главная цель и задача. Об этом рассказал генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко во время чата на Главреде.

"Из-за того, что закон не был подготовлен в прошлом году, как об этом просили военные, сейчас мы в цейтноте. Мы своевременно не решили эту задачу, поэтому приходится это делать в ускоренном порядке", - указывает генерал.

Пока закон рассматривается, правительство принимает необходимые решения, способствующие быстрому призыву, подготовке и снабжению военнослужащих для поддержки наших военных подразделений, выполняющих задачи в зоне боевых действий.

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"Подчеркиваю, задача пополнения частей до необходимого уровня является стратегически важной", - сказал Романенко.

Генерал Романенко добавил, что в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский ставил задачу по деоккупации территорий в 2024 году, но работу над этим можно начать только после выполнения первоочередной задачи.

"А таковой является проведение Силами обороны Украины стратегической оборонительной операции, которая нацелена на приостановление продвижения противника по всему фронту, что происходит сейчас, уничтожение как можно большего количества вооружений и техники, а также личного состава противника. За счет такого рода действий нам нужно выиграть время, чтобы накопить силы для проведения операций по освобождению оккупированных территорий, что станет возможным в дальнейшем", - указывает он.

Генелар Игорь Романенко резюмирует, что сейчас главная задача Сил обороны Украины заключается в проведении стратегической оборонительной операции и остановке наступления российских войск.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко оценил заявления Путина и отметил, что россияне нацелились на захват 4 областей.

Сейчас Россия не имеет достаточно ресурсов для быстрого наступления в Украине. Однако Москва, вероятно, постарается воспользоваться текущей слабостью Украины в своих интересах. Об этом заявил командующий Земессардзе (Национальной гвардии Латвии), бригадный генерал Каспарс Пуданс.

ВСУ предупредили об угрозе массированного удара РФ 24 февраля. Представитель Командования Воздушных сил ВСУ призвал украинцев не расслабляться.

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мобилизация война в Украине Игорь Романенко
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