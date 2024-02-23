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ВСУ надо 3 компонента: латвийский генерал назвал единственный способ победить РФ

Алёна Воронина
23 февраля 2024, 15:20
Учитывая ресурсы Украины, маловероятно, что она одержит окончательную победу в этом году, считает командующий Нацгвардии Латвии.
Украинские военные
ВСУ надо 3 компонента для продвижения на фронте / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных сил ВСУ

У страны-агрессора России сейчас нет таких больших ресурсов, чтобы проводить быстрые наступательные маневры в Украине. Однако Москва попытается использовать нынешнюю слабость Украины в своих интересах. Об этом заявил командующий Земессардзе (Национальной гвардии Латвии), бригадный генерал Каспарс Пуданс, сообщает Delfi.

"РФ пытается использовать нынешнюю слабость Украины в своих интересах, однако быстрые наступательные маневры и удары маловероятны, потому что Москва не имеет таких огромных ресурсов", – считает Пуданс.

По его словам, Россия возможно видит возможность, как вернуть себе инициативу на тактическом и на стратегическом уровнях. Для этого в стране-агрессоре оценивают, как долго Украина сможет продержаться и как долго продлится поддержка союзников. Также Каспарс Пуданс отметил, что в РФ понимают: способность украинских военных сопротивляться российским оккупантам зависит от поддержки Западом Украины оружием.

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Латвийский генерал считает, что российские оккупанты будут осуществлять попытки двигаться вперед малыми шагами. Но при этом захватчики еще возможно будут пытаться захватить какие-то территории Украины. Однако, по словам командующего Нацгвардии Латвии, для России сейчас главным является не проиграть и не отступить.

ВСУ нужны 3 компонента для движения вперед

Также латвийский генерал отметил, что Вооруженным силам Украины нужны три компонента для продвижения:

  • более широкая мобилизация,
  • большая поддержка со стороны западных стран,
  • новые тактические оперативные решения.

А пока, по словам Пуданса, Украина сейчас может только вести оборонительные действия.

Латвийский генерал отметил, что новое командование украинской армии должно искать новые идеи и новые оперативные решения, чтобы одержать победу в войне. По его словам, есть единственный способ, как Украина может выиграть войну против страны-агрессора России – физически уничтожить силы противника, если не на всей территории Украины, то по крайней мере на ее части.

"Учитывая ресурсы Украины, маловероятно, что она одержит окончательную победу в этом году", – добавил Пуданс.

Война в Украине

Ранее генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко оценил заявления Путина и отметил, что россияне нацелились на захват 4 областей.

Также ранее сообщалось, что в Крынках морпехи ВСУ подняли флаг Украины. Российские захватчики также неудачно попытались установить флаг РФ в Крынках.

Напомним, в ВСУ сделали важное предупреждение относительно угроз массированного удара РФ 24 февраля. Украинцам расслабляться не нужно, предупредил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

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