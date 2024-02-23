"Поздравили" оккупантов c 23 февраля: в Крынках морпехи ВСУ подняли флаг Украины

Российские захватчики также неудачно попытались установить флаг РФ в Крынках.

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В Крынках поднят флаг Украины / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/uafmarines, скриншот

Бойцы из 35-ой отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского установили новый флаг Украины в Крынках Херсонской области.

Об этом идет речь в сообщении ресурса DeepState. Также публикуется видео из Крынок.

Уточняется, что российские захватчики также неудачно попытались установить флаг РФ в Крынках.

видео дня

"Коллектив бригады приветствует генерала теплинского c "23 февраля". В славных традициях, как когда-то под Нарвой и Псковом, русский солдат любое свое поражение перерисует в победу", - говорится в подписи к видео.

Смотрите видео - в Крынках подняли флаг Украины:

/ Скриншот

Ситуация на Левобережье

Ранее Сергей Шойгу докладывал диктатору Владимиру Путину о том, что оккупнты якобы захватили Крынки на Херсонщине. Теперь уже очевидно, что заявления главы МО РФ оказались ложью.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные Силы Украины усилили плацдарм в Крынках, где морская пехота установила еще один флаг Украины. Бойцы из 35-й отдельной морской пехотной бригады продемонстрировали высокую эффективность в действиях.

Как сообщалось ранее, РФ понесла колоссальные потери техники возле Крынок. Оккупационной армии России для эвакуации своей поврежденной техники под Крынками Херсонской области выделили 17-й танковый полк. Это свидетельствует об интенсивности российских потерь.

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