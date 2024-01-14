Россияне готовятся высадить десантные бригады в украинском тылу - ISW

ISW ранее наблюдал за случаями формирования разведывательно-штурмовых бригад в составе общевойсковых формирований.

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Оккупанты готовят высадку десанта / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Скриншот: deepstatemap

Аналитики Института исследования войны сообщают, что российские кадровые войска формируют десантно-штурмовые бригады, которые будут действовать как специализированные подразделения для десантирования и разведки в тылу украинских линий обороны.

В отчете ISW отмечается, что это не новая концепция для армии РФ, поскольку похожие подразделения действовали во время советской интервенции в Афганистане.

По данным российских источников, десантно-штурмовые бригады в составе наземных соединений смогут проводить десантирование в ближнем тылу Украины без парашютов, предположительно, путем посадки вертолетов для быстрого развертывания личного состава, как это было во время начальных боев за аэропорт Гостомель под Киевом 24 февраля 2022 года.

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Отмечается, что на Запорожском направлении уже действует такое подразделение - 49-я отдельная десантно-штурмовая бригада (ДШБ) в составе 58-й общевойсковой армии (Южный военный округ).

ДШБ существуют в современной российской армии в составе Воздушно-десантных войск, поэтому российские сухопутные формирования вполне могут пытаться создать эти формирования.

ISW ранее наблюдал за случаями формирования разведывательно-штурмовых бригад в составе общевойсковых формирований и оценивал, что создание таких специализированных формирований призвано ответить на конкретные тактические вызовы, с которыми российские войска сейчас сталкиваются в Украине.

"Однако развертывание десантно-штурмовых бригад изолировано от более широкой структуры сил Воздушно-десантных войск, вероятно, будет означать, что эти специализированные бригады будут использоваться как еще одно средство для проведения изнурительных фронтовых атак под руководством пехоты на украинские укрепленные позиции в краткосрочной перспективе", - говорится в отчете.

Напомним, что РФ перебросила в Севастополь новейший большой корабль для десанта. На снимке, который сделал спутник Sentinel 2, который был сделан 6 января 2024 года, у пирса в Севастопольской бухте, можно заметить корабль.

ВСУ под Авдеевкой бронеколону РФ взорвали вместе с десантом. Украинские защитники объяснили, что оккупанты бросили беспрецедентное количество своего личного состава и техники на это направление и не оставляют попыток окружить Авдеевку.

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