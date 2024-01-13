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"Путин перебросил ядерное оружие в Беларусь": эксперт раскрыл правду

Юлия Закрепа
13 января 2024, 22:14
Некоторые западные источники обнародовали данные, что якобы ядерное вооружение разместили на аэродроме в Лиде.
'Путин перебросил ядерное оружие в Беларусь': эксперт раскрыл правду
Эксперт рассказал, действительно ли РФ перебросила в Беларусь ядерку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: google / maps

В интервью Главреду бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" Сергей Бульба рассказал, соответствуют ли действительности заявления о переносе Россией ядерного оружия на территорию Беларуси.

"Фактического подтверждения мы не имеем - мы видим только ИПСО со стороны Путина. У них с Лукашенко, вероятно, есть определенный план, детали которого при необходимости объявляют. Например, когда Путин объявлял о передаче ядерного оружия в Беларусь, он намеренно дождался 25 марта. Для нас, белорусов, это знаковая дата, ведь в этот день в 1918 году было объявлено о создании Белорусской Народной Республики. То есть Путин намеренно дождался государствообразующей для нас даты, и именно в этот день заявил о передаче ядерного оружия, в очередной раз подчеркивая, что, мол, нет в Беларуси независимости", - пояснил Бульба.

Эксперт отметил, что после этого было много различной информации. Изнутри Беларуси сообщали о подготовке ракетных баз в разных частях Беларуси.

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"В частности, были разговоры о подготовке старой советской базы между Слуцком и Старыми Дорогами, где раньше находились ракеты шахтного базирования. Попытались даже забросить информацию не только о перемещении в Беларусь тактической, но и стратегических комплексов "Тополь-М". Но, конечно, эта информация не подтвердилась, поэтому мы до сих пор не имеем подтверждения базирования ядерного оружия РФ в Беларуси", - добавил он.

Бульба считает, что во время заключения этой договоренности, Путин остерегался возможного поведения Лукашенко, ведь все слышали о позиции Патрушева, который считает, что такому человеку, как Лукашенко нельзя отдавать управление ядерным оружием.

"Поэтому юридически сразу было оговорено, что это не возвращение ядерного оружия, которое Беларусь и Украина вместе отдали после развала СССР, а именно перемещение российского ядерного оружия. В соглашении отмечается, что ракеты идут в комплекте с солдатами. Соответственно, российский военный контингент должен был быть размещен в месте расположения тактического ядерного оружия. По имеющейся информации, новые российские подразделения не появились, поэтому мы можем сделать вывод, что перемещение ядерного оружия - это больше российское ИПСО, чем реальный факт", - заявил эксперт.

Бульба также рассказал, что могло бы свидетельствовать о перемещении ядерного оружия. Например, был организован новый полк противовоздушной обороны, который, если подумать, мог бы прикрывать определенный важный для России и Беларуси объект, однако сейчас не видим для этого никаких симптомов.

"После этого Беларусь получила от России комплекс С-400. К удивлению Лукашенко, его разместили как раз неподалеку от базы Колосово - советской военной базы, где базировались стратегические ракеты. И за прошлый год офицеры службы РАО (ракетно-артиллерийского вооружения) несколько раз ездили в Россию на курсы подготовки. И это давало бы основания думать, что С-400 связан с прикрытием ядерной базы, но на этой не базе так и не появился российский контингент", - пояснил эксперт.

Сергей Бульба также упомянул, что позже, со ссылкой на некоторые западные источники, появлялись данные, что якобы ядерное вооружение разместили на аэродроме в Лиде.

"Но эта информация ничем не подтверждена - она просто исходит из того, что белорусские Су-25, которые были модернизированы для использования ракеты с ядерной боевой частью как раз находятся в Лиде", - добавил он.

Кто такой Сергей Бульба

Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) - белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель " Белого легиона "и инициативы" Беларусь 2.0. Робим разам", участник"Минской весны".

Размещение ядерного оружия РФ в Беларуси: что известно

Напомним, что недавно в информационном пространстве появилась информация, что в Беларуси развернуто ядерное оружие. РФ завершила поставки своего ядерного оружия на территорию Беларуси еще в начале октября, она на местах дислокации, сказал Александр Лукашенко.

В мае 2023 года стало известно, что Россия разместит в Беларуси ядерное оружие. Агрессорка Россия не передает Беларуси тактическое ядерное оружие – полный контроль над вооружениями останется за Москвой, сказал глава Сергей Шойгу.

Латвия укрепляет военную оборону на границах с РФ и Беларусью. Восточная граница также должна быть укреплена с учетом военной инфраструктуры. Лидер Латвии отметил, что сам лишь забор не защитит от серьезной военной опасности.

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