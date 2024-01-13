Под Мариуполем армия РФ наращивает силы и пытается проложить железную дорогу до Ростова

РФ завозит новые подразделения, на дорогах можно заметить перемещение личного состава оккупантов и их техники.

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Оккупанты хотят проложить железную дорогу в Ростов / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: deepstatemap

В Мариупольском городском совете сообщили, что россияне пытаются проложить железную дорогу из временно оккупированного Мариуполя в Ростов-на-Дону. Оккупанты планируют упростить военную логистику и уменьшить зависимость армии РФ от Крымского моста

"Оккупанты не оставляют попыток и намерений проложить новую ветку железной дороги в "глубоком тылу", которая бы соединяла российский Ростов-на-Дону и временно оккупированный Мариуполь", - говорится в сообщении городского совета Мариуполя.

Как отметили в горсовете, россияне начали строить железную дорогу, которая должна была бы соединить осенью 2023 года российский город с оккупированным украинским. Тогда британская разведка сделала предположение, что железная дорога будет находиться в зоне поражения украинских вооружений большой дальности.

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"В начале января 2024 года появилась информация о том, что украинские военные поразили полупостроенный российскими оккупантами железнодорожный мост в районе поселка Гранитное. Но, как видим, оккупанты не оставляют надежды построить мост", - указали в горсовете.

Кроме того, под Мариуполем российская армия наращивает силы. В частности, РФ завозит новые подразделения, на дорогах можно заметить перемещение личного состава оккупантов и их техники.

"Мариуполь остается для оккупантов важным логистическим пунктом. Они наращивают здесь свои силы и пытаются сделать его ключевым пунктом переброски своих военных сил и техники между Ростовом и Крымом. Мариупольцы, которые остались в городе, остаются в опасности. Ведь оккупанты планируют усиление мобилизации на временно оккупированных территориях", - подытожил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, что украинские партизаны усыпили и ликвидировали 17 оккупантов в Мариуполе. Партизаны поставили партию отравленного алкоголя в сети так называемых "наливаек", специализирующихся на продаже алкоголя для оккупантов.

В Мариуполе "прилет" в казарму оккупантов. После попадания в казарму оккупантов в Мариуполе там начался пожар. Захватчики сразу начали перемещать личный состав и технику в другой район города.

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