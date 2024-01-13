В Мариуполе "прилет" в казарму, в Бердянске – в порт: в оккупированных городах взрывы

После попадания в казарму оккупантов в Мариуполе там начался пожар. Захватчики сразу начали перемещать личный состав и технику в другой район города.

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В Мариуполе был "прилет" в казарму, В Бердянске/ коллаж: Главред, фото: Telegram Андрющенко, УНИАН

В оккупированных Мариуполе и Бердянске утром в субботу, 13 января, прогремели взрывы. Сообщалось, что там, в частности, работала российская ПВО.

Теперь стало известно о последствиях взрывов в оккупированных городах. Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Андрющенко сообщил, что в Мариуполе Донецкой области, по предварительным данным, было попадание в казарму российских оккупантов. При этом туда могли попасть обломки после работы российской ПВО. Там вспыхнул пожар, а захватчики начали перемещать личный состав и технику в другой район города.

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"Мариуполь, последствия взрывов. Предварительно попадание в казарму оккупантов на МФК им. Ильича районе 3-го Депо ТТУ, вполне возможно обломками собственной ПВО. Однако сразу после "вообще ничего не произошло" пожара оккупанты начали массово перемещать живую силу и технику в Приморский район Мариуполя. Типичная игра в прятки после "хлопка", – рассказал Андрющенко.

Также он отметил, что не обошлось без "прилетов" и в Бердянске Запорожской области, где утром тоже раздавались взрывы.

"По Бердянску предварительно от партнеров – поражение в Бердянском порту, который оккупанты используют как военную базу. Детали позже", – отметил Андрющенко.

Удары ракетами и дронами по Украине

Утром в субботу, 13 января, оккупанты запустили по Украине ракеты. После этого раздались взрывы в Днепре, Чернигове, Кропивницком и других городах. РФ выпустила по территории Украины крылатые ракеты с бомбардировщиков Ту-95.Пуски проводились из района Каспийского моря. Также в небо подняли МиГ-31.

После этого сообщили, что силы ПВО сбили 8 целей, еще 20 – не достигли цели. Защитники неба уничтожили семь российских крылатых ракет Х-101/Х-555/ Х-55 и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Часть ракет не достигла цели.

Напомним, РФ усилила ракетные удары по Украине – в разведке Эстонии назвали причину. Удары по аэродромам свидетельствуют о том, что ВС РФ считают для себя опасным появление западных истребителей F-16 в арсенале Вооруженных сил Украины.

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