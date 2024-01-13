Ракеты РФ становятся все хуже: ПВО сбила 8 целей, еще 20 - не достигли места назначения

В ночь на 13 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине, применив крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БплА. Всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, РФ атаковала Украину при помощи:
- семи зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области;
- трех ударных дронов Shahed-136/131 - из Курской области; шести аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с шести самолетов МиГ-31К (район пуска –Тамбов);
- до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Каспийское море, РФ);
- шести крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской области;
- двух управляемых авиационных ракет Х-31П из двух самолетов Су-35 (район пусков – оккупированная Херсонщина);
- четырех управляемых авиационных ракет Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков – Брянской область).
В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны было уничтожено:
- 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 1 управляемая авиационная ракета Х-59.
В Воздушных силах также отметили, что более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей в результате активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы.
"Кроме того, "не имеющие аналогов" российские ракеты становятся все хуже и летят бог знает куда. Впрочем, это не значит, что они не представляют угрозы, скорее наоборот. Поэтому будьте бдительны, не игнорируйте тревогу, особенно с применением "баллистики", - говорится в сообщении Воздушных сил.
Ракетный удар по Украине 13 января 2024
Утром в субботу, 13 января, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за ракетного удара страны-агрессора РФ. Воздушные Силы сообщили о взлетах нескольких истребителй МиГ-31К ПКС РФ - носителей "Кинжалов". Войска РФ выпустили по территории страны крылатые ракеты из бомбардировщиков Ту-95. Пуски производились из района Каспийского моря.
Взрывы гремели в Днепре, Кропивницком, Чернигове, на Полтавщине.
Российские оккупанты в последне время усилили ракетные атаки на города Украины. Глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг считает, что причина активности РФ - страх перед истребителями F-16.
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