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Ракеты РФ становятся все хуже: ПВО сбила 8 целей, еще 20 - не достигли места назначения

Анна Ярославская
13 января 2024, 11:14
Защитники неба уничтожили семь российских крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Часть ракет не достигла цели.
Ракетный удар
РФ ударила по Украине при помощи 40 средств воздушного нападения / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Нацполиция

В ночь на 13 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине, применив крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БплА. Всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, РФ атаковала Украину при помощи:

  • семи зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области;
  • трех ударных дронов Shahed-136/131 - из Курской области; шести аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с шести самолетов МиГ-31К (район пуска –Тамбов);
  • до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Каспийское море, РФ);
  • шести крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской области;
  • двух управляемых авиационных ракет Х-31П из двух самолетов Су-35 (район пусков – оккупированная Херсонщина);
  • четырех управляемых авиационных ракет Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков – Брянской область).

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны было уничтожено:

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  • 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 1 управляемая авиационная ракета Х-59.
Уничтожены восемь крылатых ракет ПВО
Уничтожены восемь крылатых ракет / t.me/kpszsu

В Воздушных силах также отметили, что более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей в результате активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы.

"Кроме того, "не имеющие аналогов" российские ракеты становятся все хуже и летят бог знает куда. Впрочем, это не значит, что они не представляют угрозы, скорее наоборот. Поэтому будьте бдительны, не игнорируйте тревогу, особенно с применением "баллистики", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Ракетный удар по Украине 13 января 2024

Утром в субботу, 13 января, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за ракетного удара страны-агрессора РФ. Воздушные Силы сообщили о взлетах нескольких истребителй МиГ-31К ПКС РФ - носителей "Кинжалов". Войска РФ выпустили по территории страны крылатые ракеты из бомбардировщиков Ту-95. Пуски производились из района Каспийского моря.

Взрывы гремели в Днепре, Кропивницком, Чернигове, на Полтавщине.

Российские оккупанты в последне время усилили ракетные атаки на города Украины. Глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг считает, что причина активности РФ - страх перед истребителями F-16.

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