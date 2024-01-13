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Вся Украина - "красная", оккупанты запустили по Украине ракеты: что известно

Анна Ярославская
13 января 2024, 07:26обновлено 13 января, 08:13
Зафиксированы взлет истребителей МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка Нижегородской области страны-агрессора РФ.
Воздушная тревога, ракета Кинжал
РФ запустила ракеты "Кинжал" по Украине / Коллаж: Главред, фото: alerts.in.ua, росСМИ

Утром в субботу, 13 января, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за ракетного удара страны-агрессора РФ. Воздушные Силы сообщили о взлетах нескольких истребителй МиГ-31К ПКС РФ - носителей "Кинжалов".

"Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", - сообщили в Воздушных Силах в 06:43.

Позже был зафиксирован взлет одного 2МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

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Также Воздушные силы ВСУ сообщали об пуске крылатых ракет с самолетов Ту-95МС из Каспия.

"Произведены пуски ракет типа Х-101/555/55 из шести Ту-95МС. Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 06:00 - 07:00", - сообщили в ВС ВСУ.

08:11 Начались отбои тревог по Украине.

08:02 Telegram-канал Николаевский ванек пишет, что "отработали" 6 бортов ТУ-95МС, 6 бортов ТУ-22М3, 5 бортов МиГ-31К. Также оккупанты запускали баллистику из Крыма.

07:52 Крылатые ракеты на пересечении Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Направление движения - Ивано-Франковск.

07:43 Крылатая ракета в направлении Львовщины - она приближается ко Львову с восточного направления. Глава Львовской ОВА предупредил о серьезной опасности.

07:30 - Воздушные силы предупредили о пуски "Кинжалов" в направлении Киева.

07:27 - В ВС ВСУ сообщили о пусках ракет "Кинжал" в направлении Днепра и Кривого Рога.

Как сообщал Главред, военный эксперт Петр Черник заявил, что страна-агрессор Россия по состоянию на это время имеет возможность производить до 120 ракет за месяц. Оккупанты использовали большую часть своих запасов, однако производство некоторых видов ракет они смогли поставить на конвейер.

Летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан заявил, что российские оккупанты могут снова устроить массированные атаки по Украине. Следующий такой обстрел враг может привязать к определенной дате.

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