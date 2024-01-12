Полетит очень много ракет: полковник назвал дату, когда РФ атакует Украину

Российские оккупанты могут устроить массированную атаку и нанести удары большой кучей ракет и дронов.

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РФ может атаковать Украину ракетами / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Picryl

Российские оккупанты могут снова устроить массированные атаки по Украине. Следующий такой обстрел враг может привязать к определенной дате. Об этом заявил полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, сообщает 24 канал.

"Атаку в 300 летательных аппаратов они могут организовать примерно раз в месяц-полтора, не чаще. Это примерно на 23 февраля", — говорит Свитан.

В то же время это не означает, что россияне не будут атаковать Украину вплоть до 23 февраля. К этому времени они могут совершать меньшие атаки. Так, например, 8 января произошли обстрелы среднего уровня. Такие атаки они могут организовывать раз в неделю.

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Рассвет не исключает, что новая атака может произойти 15 января. Незначительные обстрелы могут происходить чаще. Ежедневно оккупанты могут бить по Украине ракетами С-300.

Ракетный удар РФ по Украине

В результате массированного ракетного удара РФ по Киеву и Харькову, который произошел 2 января, ранены 92 человека, четыре - погибли. Продолжается ликвидация последствий очередного российского удара. Привлечены все необходимые службы – более 500 спасателей, коммунальные службы, энергетики, полиция.

Силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов". Сначала враг запустил на столицу Украины около 15 дронов "Shahed". Далее более 15 бомбардировщиков Ту-95МС запустили крылатые ракеты.

Зеленский отреагировал на массированную атаку 2 января. Россия запустила по Украине ночью и утром почти сто ракет. В результате есть погибшие и много раненых. За отобранные жизни оккупанты будут отвечать. По данным Forbes, Россия потратила на обстрел Украины 2 января около 620 млн долларов.

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