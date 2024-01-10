Горят машины и разрушено здание: россияне ударили ракетами по Харькову

В результате обстрела пострадали минимум 9 человек, их количество может увеличиться.

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Россияне ударили по Харькову, есть пострадавшие / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Российские оккупанты атаковали Харьков. В городе прогремели мощные взрывы. Враг ударил по областному центру баллистикой. Об этом сообщали Воздушные силы ВСУ.

Россияне ударили по Харькову, есть пострадавшие / фото: скриншот

Мэр города Игорь Терехов отметил, что россияне ударили по гражданскому объекту в Харькове.

"Высока вероятность жертв среди людей, что в нем находились. На парковке рядом с объектом горят авто, предварительно есть разрушение здания. Туда уже выехали все соответствующие службы", - писал Терехов.

видео дня

Россияне ударили по Харькову, есть пострадавшие / фото: скриншот

Смотрите видео со взрывами в Харькове:

Россияне ударили по Харькову, есть пострадавшие / фото: скриншот

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты атаковали город ракетами С-300. Враг ударил по Киевскому району города. По его данным пострадали минимум 9 человек, однако количество может увеличиться.

Россияне ударили по Харькову, есть пострадавшие / фото: скриншот

По данным полиции, среди пострадавших два человека находятся в тяжелом состоянии.

Смотрите видео с места "прилета" по Харькову:

Россияне ударили по Харькову, есть пострадавшие / фото: скриншот

Ракетный удар РФ по Украине

В результате массированного ракетного удара РФ по Киеву и Харькову, который произошел 2 января, ранены 92 человека, четыре - погибли. Продолжается ликвидация последствий очередного российского удара. Привлечены все необходимые службы – более 500 спасателей, коммунальные службы, энергетики, полиция.

Силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов". Сначала враг запустил на столицу Украины около 15 дронов "Shahed". Далее более 15 бомбардировщиков Ту-95МС запустили крылатые ракеты.

Зеленский отреагировал на массированную атаку 2 января. Россия запустила по Украине ночью и утром почти сто ракет. В результате есть погибшие и много раненых. За отобранные жизни оккупанты будут отвечать. По данным Forbes, Россия потратила на обстрел Украины 2 января около 620 млн долларов.

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