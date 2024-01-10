Горят машины и разрушено здание: россияне ударили ракетами по Харькову

Российские оккупанты атаковали Харьков. В городе прогремели мощные взрывы. Враг ударил по областному центру баллистикой. Об этом сообщали Воздушные силы ВСУ.
Мэр города Игорь Терехов отметил, что россияне ударили по гражданскому объекту в Харькове.
"Высока вероятность жертв среди людей, что в нем находились. На парковке рядом с объектом горят авто, предварительно есть разрушение здания. Туда уже выехали все соответствующие службы", - писал Терехов.
Смотрите видео со взрывами в Харькове:
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты атаковали город ракетами С-300. Враг ударил по Киевскому району города. По его данным пострадали минимум 9 человек, однако количество может увеличиться.
По данным полиции, среди пострадавших два человека находятся в тяжелом состоянии.
Смотрите видео с места "прилета" по Харькову:
Ракетный удар РФ по Украине
В результате массированного ракетного удара РФ по Киеву и Харькову, который произошел 2 января, ранены 92 человека, четыре - погибли. Продолжается ликвидация последствий очередного российского удара. Привлечены все необходимые службы – более 500 спасателей, коммунальные службы, энергетики, полиция.
Силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов". Сначала враг запустил на столицу Украины около 15 дронов "Shahed". Далее более 15 бомбардировщиков Ту-95МС запустили крылатые ракеты.
Зеленский отреагировал на массированную атаку 2 января. Россия запустила по Украине ночью и утром почти сто ракет. В результате есть погибшие и много раненых. За отобранные жизни оккупанты будут отвечать. По данным Forbes, Россия потратила на обстрел Украины 2 января около 620 млн долларов.
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