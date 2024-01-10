"Мама, я в плену": женщина рассказала о том, как боролась за возвращение сына домой

Украинский 24-летний защитник Юрий Гринаш вернулся из плена 3 января.

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Мама военного рассказала о его пребывании в плену / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

В Украину из российского плена вернулся украинский защитник Юрий Гринаш. Она рассказала о том, как мужчина попал в плен и что она делала для его освобождения. Об этом сообщает Эспрессо.Запад.

Юрию Гринашу 24 года. Он пошел на фронт добровольцем с начала полномасштабного вторжения и воевал в составе 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

"Говорил, что ему надоели (русские - Главред)", - говорит о решении сына мама Оксана Гринаш.

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Последний раз женщина слышала голос своего сына 24 марта 2022 года, когда Юрий воевал на Луганщине. После этого было затишье и лишь впоследствии женщина получила от него сообщение с русским с чужого номера: "Мама, я в плену". Этот номер женщина передала правоохранителям.

"Я пол Украины подняла. Писала в координационный штаб в Киеве, СБУ и полицию. За два года удалось получить от сына два письма на русском языке. Писал, что дают есть, все хорошо", - говорит мама военного.

За несколько дней до возвращения сына женщина увидела его имя в списках на обмен. После долгой разлуки она услышала голос Юрия уже тогда, когда тот находился на подконтрольной Украине территории.

"Рассказывал о плену: спали по восемь часов, а стояли - 16, выпускали на три минуты на улицу и было видно только небо. Поэтому ноги сейчас у него опухают. А еще говорил будет есть все, что приготовим", - говорит женщина.

Сейчас мужчина находится на реабилитации.

Обмен пленными 3 января

В Украину 3 января из российского плена вернулись 230 украинских военных. Среди них были защитники Мариуполя, острова Змеиный, бойцы из Азовстали, пограничники и другие. Это крупнейший обмен военнопленными с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Среди тех, кого удалось вернуть, 48 человек имели статус "пропавший без вести".

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отметил, что оккупанты до сих пор держат в плену большое количество азовцев. Они находятся в" особых", самых жестоких условиях.

Впоследствии в Сети появилось трогательное видео с моментом прибытия военных. На нем видно как подъезжают автобусы, из них выходят истощенные военные, которые пробыли в плену много месяцев. Они все обнимаются, у многих на глазах появляются слезы.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о том, что минимум одного из военных в российском плену подвергли пыткам. Мужчина вернулся в плохом состоянии, потерял десятки килограммов.

"Относительно отдельной истории. Сегодня сообщил один парень, что его несколько раз вывозили якобы на обмен, а потом возвращали и говорили, что от тебя отказалась Украина. Все это время на самом деле российская сторона его не согласовывала на обмен", - рассказал Лубинец.

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