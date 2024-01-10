"Есть разные голоса": Зеленский открыто рассказал о "давлении" по замораживанию войны

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в Литву.

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Зеленский прокомментировал информацию о заморозке войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел с официальным визитом в Литву. Он открыто признался в том, чувствовал ли давление от западных партнеров относительно замораживания войны и прекращения защиты Украины. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Зеленский прокомментировал заявления об угрозе замораживания войны со стороны РФ. Он отметил, что со стороны партнеров нет давления и никто не предоставлял соответствующих сигналов.

"Никакого давления от партнеров нет по прекращению нашей защиты. Я бы не сказал прекращения боевых действий, все же, это наша защита. Прекращение нашей справедливой защиты и прекращение нашей борьбы. По этому поводу давления нет. Пока нет ... Есть разные голоса. Я в медиа слышал, читал и знаю. Есть разные голоса и какие-то есть разные обсуждения. Я думаю, что партнеры пока официально не готовы давать нам соответствующие сигналы. По крайней мере, я их лично не слышал", - сказал глава государства.

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"Заморозка" войны в Украине

Напомним, политический и экономический эксперт Тарас Загородний подчеркнул, что заморозка войны была бы лишь паузой перед новым наступлением России на Украину. Страна-агрессор остается непоколебимой в своей цели уничтожения Украины и потребует признания оккупированных территорий.

Также Путин сигнализирует о возможной заморозке войны, надеясь уменьшить поставки западного оружия Украине. Он больше заинтересован в сокращении военной помощи от Запада, чем в прекращении войны, что подтверждает отчет Американского института изучения войны.

Как сообщал Главред, угроза заморозки войны в Украине уменьшается с каждым месяцем. Военный эксперт Олег Жданов убежден в том, что партнеры страны осознают необходимость не замораживать войну, а решать ее.

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