"Удар по Москве": ГУР получило секретные важные документы РФ на $1,5 мдрд

Россияне передали Украине 100 гигабайт данных о российском вооружении, которое изготавливают на одном из предприятий.

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Украина получила секретные данные РФ о вооружении / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Украина получила 100 гигабайт секретных российских данных с предприятия ООО "Специальный технологический центр" ("СТЦ"). Там оккупанты производят военное оборудование и технику, которую используют в войты против Украины. Это официально подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Это предприятие с 2016 года находится под санкциями. Там оккупанты изготавливают БПЛА "Орлан" различных модификаций, средства радиоэлектронной борьбы и другую военную продукцию.

"Массив передаваемой для ГУР МО Украины информации содержит документацию на 194 номенклатурные единицы: чертежи, технические задания, патенты, программное обеспечение и т.д. ― Речь идет как об имеющихся, так и перспективных военных разработках ... Это существенный удар по террористической Москве: указанный архив уже используется в целях укрепления обороноспособности Украины и ослабления государства-агрессора", - говорится в сообщении.

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Стоимость этих данных может составлять 1,5 миллиарда долларов.

Напомним, недавно стало известно о том, что украинские партизаны проникли в тыл врага в Москве и "слили" информацию для ВСУ. Агентам "Атеш" удалось провести рейд по улицам столицы России и проникнуть в часть Росгвардии в Москве. Участники движения проникли в часть, отсняли несколько материалов и передали их Силам обороны Украины для детального изучения.

18 декабря стало известно о том, что бывший майор ГРУ РФ и старший инструктор ЧВК "Вагнер" сбежал в Нидерланды и "слил" компромат на Путина.

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