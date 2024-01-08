"Удар по Москве": ГУР получило секретные важные документы РФ на $1,5 мдрд

Украина получила 100 гигабайт секретных российских данных с предприятия ООО "Специальный технологический центр" ("СТЦ"). Там оккупанты производят военное оборудование и технику, которую используют в войты против Украины. Это официально подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Это предприятие с 2016 года находится под санкциями. Там оккупанты изготавливают БПЛА "Орлан" различных модификаций, средства радиоэлектронной борьбы и другую военную продукцию.
"Массив передаваемой для ГУР МО Украины информации содержит документацию на 194 номенклатурные единицы: чертежи, технические задания, патенты, программное обеспечение и т.д. ― Речь идет как об имеющихся, так и перспективных военных разработках ... Это существенный удар по террористической Москве: указанный архив уже используется в целях укрепления обороноспособности Украины и ослабления государства-агрессора", - говорится в сообщении.
Стоимость этих данных может составлять 1,5 миллиарда долларов.
Напомним, недавно стало известно о том, что украинские партизаны проникли в тыл врага в Москве и "слили" информацию для ВСУ. Агентам "Атеш" удалось провести рейд по улицам столицы России и проникнуть в часть Росгвардии в Москве. Участники движения проникли в часть, отсняли несколько материалов и передали их Силам обороны Украины для детального изучения.
18 декабря стало известно о том, что бывший майор ГРУ РФ и старший инструктор ЧВК "Вагнер" сбежал в Нидерланды и "слил" компромат на Путина.
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