'Риск существует всегда': возможна ли заморозка войны в Украине - Загородний

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в своем интервью Главреду раскрыл важные детали относительно возможности потери Украиной поддержки от США и европейских стран. Он подробно объяснил, как это может повлиять на боевые действия и рассказал об угрозе заморозки войны.
"Риск заморозки войны существует всегда. Однако возвращение к статус-кво, который существовал до 24 февраля 2022 года, уже невозможно: Россия на это не пойдет, в ее конституции уже записаны Запорожская и Херсонская области как часть РФ, и россияне за них будут воевать до конца, пока этого не добьются. Любыми способами", - пояснил Загородний.
Он предупредил, что заморозка войны станет всего лишь паузой для России перед новым наступлением на Украину. Тарас Загородний также считает, что страна-агрессорка будет требовать признания Украиной оккупированных территорий, а также Крыма, как часть России и останется непреклонной по этому вопросу. Он подчеркнул, что уничтожение Украины является главной целью России и целевого изменения в ее стратегии не предвидится.
Будет ли новое наступление в случае замораживания войны
В случае, если война будет заморожена, новая эскалация может наступить через два-три года. Однако он подчеркивает, что даже в случае заморозки войны, Россия будет продолжать обстрелы украинских городов, особенно на приграничных территориях. Это станет частью так называемой "заморозки", которая не приведет к реальному окончанию войны.
"Россия постоянно будет обстреливать украинские города ракетами, особенно приграничные районы, и во всем винить Украину. Так будет выглядеть "заморозка". Не нужно иметь на этот счет никаких иллюзий", - добавил эксперт.
Избежать этого сценария можно, сосредоточившись на массовом вооружении и переходе экономики на военные рельсы. Иначе риск поражения войны в Украине возрастает, поскольку Россия в дальнейшем развивает свои военные мощности, в то время как Украина остается пассивной в этом плане.
"В нынешних условиях заморозка войны очень вероятна, потому что Россия наращивает свою военную мощь, а мы – нет. И в данном случае, просто по математике, Россия дожимает до такого сценария. Если мы ничего не будем делать, рано или поздно она своего добьется", - пояснил Тарас Загородний.
Риск заморозки войны в Украине: прогнозы экспертов
Напомним, военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский сказал, что заморозка войны возможна, если Запад не будет поставлять оружие в том количестве, которое нам нужно.
Также журналист и публицист Александр Сотник считает, что заморозка войны в Украине может привести к ядерному конфликту. Он пояснил, что если Россия не достигнет своих целей в войне, она может прибегнуть к ядерному оружию, чтобы заставить Украину капитулировать.
Ранее политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев предупредил, что Украину может ждать угроза замораживания войны уже этой осенью-зимой. По его словам, если война будет приостановлена, это не означает ее конца, а лишь временный период перед новым этапом боевых действий.
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