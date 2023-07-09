Война в Украине может заморозится осенью и появится дефицит оружия - Золотарев

Политолог считает, что военная помощь Украине может снизиться на фоне проблем, которые наблюдаются внутри западных стран.

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Война в Украине может заморозиться уже осенью-зимой / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, УНИАН

В Украине очень высока угроза заморозки войны. Произойти это может уже этой осенью-зимой. Об этом во время чата на Главреде рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Если конфликт будет заморожен, то это не станет его концом и через время война снова продолжится.

Эксперт переживает, что на саммите в Вильнюсе Украине будут обещать продолжение военной помощи и помощь в восстановлении, "лишь бы свернуть войну". Все из-за того, что на Западе уже хватает своих внутренних проблем.

"Просто посмотрите, что происходит в Европе. Франция и Германия – наглядные примеры. В Германии население хватается за голову, когда видит счета за коммунальные услуги (тарифы в разы подскочили), и, естественно, это вызывает недовольство. А европейский политикум не может не считаться с позицией своих избирателей", - объяснил Золотарев.

Несмотря на то что США - ключевой партнер Украины, в следующем году там состоятся президентские выборы. Золотарев говорит, что демократы не смогут продвигать свою предвыборную кампанию с посылами о продолжении войны в Украине.

"Республиканцы и так вовсю атакуют Байдена не только по похождениям Хантера Байдена – также активно гнётся линия America first, то есть, прежде всего, нужно решать проблемы США, а остальное потом. Поэтому команда Байдена явно будет заинтересована в том, чтобы если не свернуть, то сократить объемы военной помощи Украине. Если демократы начнут избирательную кампанию с багажом войны, они очень поставят себя под удар. Дело не только в Байдене, но и в Демократической партии как таковой, которая вслед за поражением на президентских выборах рискует потерять позиции в Сенате и Конгрессе", - сказал эксперт.

США будут продолжать обещать поддержку, но что касается продолжения военной помощи, то она может остановиться.

"История знает примеры, когда в силу внутриполитических проблем в США американцы придерживали военную помощь. Так было в 1975 году накануне падения Южного Вьетнама в войне с Северным Вьетнамом. Тогда США придержали военные поставки Южному Вьетнаму на 400 миллионов долларов (тех долларов, которые были тяжелее нынешних). Это мотивировалось тем, что войну надо прекращать. В результате начался кризис и нехватка боеприпасов, даже не хватало патронов для стрелкового оружия и гранат для пехоты. И все это обернулось военным поражением Южного Вьетнама", - объяснил Золотарев.

Он добавил, что в то время к сворачиванию поддержки войны был причастен на тот момент еще молодой Джо Байден.

В то же время эксперт акцентировал на том, что сейчас Украина "критически зависима от поставок вооружения". В случае прекращения поставок, накопленные запасы и ресурсы Украины могут закончиться уже через полтора-два месяца.

"Залужный сейчас поступает абсолютно правильно: он не жжёт резервы, но старается обозначить усилия, не вкладываясь на 100%. Даже российские военные обозреватели признают, что бо́льшая часть подготовленных и хорошо оснащённых украинских бригад (по разным оценкам, их 9-12) пока не были задействованы в попытках наступления на юге", - сказал Золотарев.

Смотрите видео о том, почему Украина под угрозой заморозки войны:

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Заморозка конфликта в Украине

Война России против Украины может превратиться в замороженный конфликт из-за истощения сил, возможностей и поддержки и внимания со стороны западных стран, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. По его словам, сценарий будет изнурительным в долгосрочной перспективе.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что Россия всеми силами пытается заморозить войну в Украине и использует для этого различные пацифистские организации.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война в Украине не может продолжаться годами, ведь военный потенциал Москвы ослабляется, а Киева - усиливается. При этом он акцентировал внимание на том, что ресурс России сокращается. Враг использовал свои возможности и в условиях санкций столкнется с проблемами в производстве вооружений.

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