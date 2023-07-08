Украина не пойдет на заморозку, затяжной войны не будет – Подоляк

Военные ресурсы Украины растут, а возможности страны-оккупанта России стремительно сокращаются, сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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Нельзя допустить заморозку войны, иначе Россия снова нападет - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 17 ОТБр

Развязанная Россией война против Украины не может продолжаться годами, поскольку военный потенциал Киева постоянно усиливается, а Москвы – ослабляется. Украинское государство не пойдет на заморозку войны, поскольку видит в ней угрозу существования страны. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью Медуза он рассказал о том, что, несмотря на задержки в поставках оружия, военные возможности Украины продолжают расти. Военно-промышленный комплекс страны и государств-партнеров работает все интенсивнее.

"Просто до войны никто не производил десятки тысяч снарядов в месяц - а сейчас совсем другое восприятие потребностей ВПК и готовится необходимый объем вооружений", - считает Подоляк.

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При этом он акцентировал внимание на том, что ресурс России сокращается. Враг использовал свои возможности и в условиях санкций столкнется с проблемами в производстве вооружений.

"Плюс это требует премиальных выплат. Грубо говоря, здесь нужно с большим дисконтом продавать свой товар и одновременно с большой надбавкой покупать какие-то запчасти для того или иного производства. Все это будет сказываться на экономическом состоянии РФ", - сказал чиновник.

Украина не пойдет на заморозку войны

По словам советника главы ОП, война не должна стать замороженным конфликтом. Подобный сценарий станет угрозой существования украинского государства.

"Но я не вижу потенциала у этой войны перерасти в замороженный конфликт. Потому что для Украины это будет означать финал существования государства", - сказал Михаил Подоляк и подчеркнул, что заморозка лишь позволит России усилиться и подготовиться к повторным наступлениям.

Контрнаступление ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что армия Украины и другие военные подразделения делают все возможное и невозможное для проведения контрнаступательной операции. Но для дальнейшего продвижения ВСУ нужно больше оружия.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский рассказал, что ВСУ на Бахмутском направлении вернули часть ранее захваченных войсками РФ территорий. Армия сокрушает вражескую технику.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ фактически взяли в ловушку российских оккупантов в Бахмуте. Украинская армия продвинулась на южном фланге Бахмутского направления.

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