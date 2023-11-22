"Это не мирный план": Зеленский разнес предложение Трампа о "прекращении войны"

Украина не пойдет на то, чтобы отдать врагу Крым и Донбасс, подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский прокомментировал слова Дональда Трампа / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/DaveDavidsoncom, ОП

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что у него якобы есть план прекращения войны в Украине.

Украина могла бы остановить войну, отдав РФ Крым и Донбасс, но не пойдет на это, заявил глава украинского государства в интервью Fox News.

"Да, мы можем остановить эту войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. По моему мнению, наша страна не будет готова к такому мирному плану. Это не мирный план", – сказал он.

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Таким образом президент прокомментировал слова Трампа о том, что он якобы может остановить войну в Украине за 24 часа.

Глава государства подчеркнул, что готов выслушать его предложения, но если они подразумевают сдачу территории, то "это не мирный план".

"Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я готов с ним встретиться. Конечно, если у него есть чёткий мирный план, он может поделиться им со мной", - добавил Зеленский.

Ранее Трамп ответил Зеленскому. Украинский президент пригласил Трампа приехать в Украину в ответ на его заявление, что он якобы "сможет завершить войну за 24 часа".

Напомним, ранее Владимир Зеленский пригласил бывшего американского президента приехать в Украину.

"Я приглашаю Трампа, если он сможет приехать сюда, мне понадобится 24 минуты, чтобы объяснить ему, что он не может управлять этой войной", – сказал Зеленский.

Как ранее сообщалось, эксперт рассказал, что будет с помощью Украине в случае победы Трампа на выборах. Система в США построена так, что ни одна из партий не имеет тотального преимущества. Демократам и республиканцам придется договариваться.

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