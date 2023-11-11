Что будет с помощью Украине в случае победы Трампа на выборах: ответ эксперта

Система в США построена так, что ни одна из партий не имеет тотального преимущества. Демократам и республиканцам придется договариваться.

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Объемы помощи Украине, вероятно, могут быть сокращены / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Если на выборах-2024 в США победит Дональд Трамп, поддержка Украины продолжится, однако объемы помощи могут быть сокращены. Такое мнение озвучил политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк.

По его словам, изоляционизм априори не может привести к удержанию глобального доминирования США, ведь приведет к бедности и упадку США.

"Америка – это глобальная сила, и у власти всегда будут глобалисты, которые будут формировать повестку дня или, как минимум, создавать очень сильную позицию против людей, которые хотят сломать правила. На самом деле, это то, что пытался сделать Трамп. Байден – глобалист, как и демократы, и большинство республиканцев. И то, что США должны продолжать глобалистскую повестку дня – очевидно, потому что в этом заключается консенсус двух партий", - сказал эксперт.

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Октисюк считает, что даже если выборы выиграет Трамп, поддержка Украины тоже сохранится, потому что, вероятно, сохранится двухпартийная поддержка.

"А в обмен на поддержку Украины те же республиканцы будут вынуждены искать консенсуса с демократами. Тем более, что система в США построена так, что ни одна из партий не имеет тотального преимущества (…) Например, сейчас демократы не могут принять решение в Палате представителей без республиканцев. Им надо искать компромисс, хотя у них и есть большинство в Сенате. То же самое, скорее всего, произойдет и в случае победы Трампа – тогда демократы могут потерять большинство в Сенате, но выиграют выборы в Палате представителей. Потому что американская политика построена на том, что любое решение властей должно соответствовать двухпартийным интересам", - объяснил Октисюк.

Эксперт не исключает, что объемы помощи Украине, вероятно, могут быть сокращены.

"И здесь надо еще и украинцам выполнять внутренние задачи – проводить реформы (в том числе институциональные), углублять борьбу с коррупцией, производить больше собственного оружия, не тратить деньги на дороги, парки и скверы. Украинцам нужно избавляться от установки о том, что Запад нам поможет, и мобилизовывать больше внутренних ресурсов", - резюмировал он.

Кто такой Анатолий Октисюк Анатолий Октисюк - эксперт по политическим вопросам, соучредитель аналитического центра DemocracyHouse. До 2016 года - старший аналитик Международного центра перспективных исследований. Анализирует события в Украине и за ее пределами. Освещает вопросы о войне России против Украины.

Военная помощь США Украине

США продолжат в ближайшей перспективе выделять Украине военную помощь, однако пакеты станут меньше. Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх. При этом Минобороны призывает Конгресс принять дополнительное финансирование как можно скорее. США уже использовали более 95% из общей суммы $62,3 млрд, которые были выделены на поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

3 ноября стало известно, что США выделяют новый пакет военной помощи в размере 425 млн долларов, куда, среди прочего, войдут БК к РСЗО HIMARS и установкам ПВО NASAMS.

Отметим, Американская военная помощь Украине оказалась под угрозой из-за событий в Израиле и избрания нового спикера Палаты представителей США, трамписта Майка Джонсона.

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