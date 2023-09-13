УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Заморозка войны в Украине обернется ядерным конфликтом - Сотник

Анна Ярославская
13 сентября 2023, 05:51
9
Весь цивилизованный мир не должен быть заинтересован в том, чтобы война России против Украины была заморожена.
Александр Сотник, война
Александр Сотник оценил риск заморозки войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, Главред

Заморозка войны в Украине грозит следующим конфликтом, в этот раз уже ядерным. Это вариант развития событий вряд ли приемлем для Европы. Такое мнение во время чата с читателями Главреда озвучил журналист и публицист Александр Сотник.

"Не думаю, что вариант Северной и Южной Кореи будет приемлем для Европы, потому что такая заморозка чревата следующей вспышкой – уже ядерной. Если сильно бомбанёт или у следующего мохнатого вождя, или у Путина, если он останется у власти, он захочет окончательный махач не просто с Украиной, а с Европой, США и НАТО", - сказал он.

По его словам, весь цивилизованный мир не должен быть заинтересован в заморозке войны России и Украины.

"Это не конфликт – это война с конкретным агрессором и конкретной страной, которая защищает своё право на государственность, существование и будущее", - добавил он.

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Смотрите видео чата на Главреде с Александром Сотником:

Риск заморозки войны в Украине - прогнозы

В Украине очень высока угроза заморозки войны. Произойти это может уже этой осенью-зимой, считает политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. По его словам, если конфликт будет заморожен, то это не станет его концом, через время война снова продолжится.

Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что заморозки войны не будет, а до конца года ВСУ могут выйти на границы 1991 года. Он рассказал, на каких участках фронта дела у российских войск идут хуже всего, где наиболее вероятно активное продвижение ВСУ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Украина не пойдет на заморозку, затяжной войны не будет. Военные ресурсы Украины растут, а возможности страны-оккупанта России стремительно сокращаются.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Александр Сотник новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Санкции на пользу": у Зеленского потроллили массовый "самолетопад" в РФ

"Санкции на пользу": у Зеленского потроллили массовый "самолетопад" в РФ

02:00 Украина
Уклонисты понервничают: в Украине проверят все решения о непригодности к службе

Уклонисты понервничают: в Украине проверят все решения о непригодности к службе

21:59 Украина
Польша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходит

Польша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходит

21:42 Украина
Все главные новости

Последние новости

05:51

Заморозка войны в Украине обернется ядерным конфликтом - Сотник

05:35

Не будет денег и накроет черная полоса: что нельзя делать 14 сентября

05:18

Какими дровами нельзя топить печь и камин, чтобы не забить дымоход

04:40

Как правильно назвать на украинским простынь: Авраменко дал ответ

04:10

Экс-жена Кличко в джинсовом мини показала, откуда взялись дети мэра КиеваВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

03:40

"Готовы переобуться": эксперт раскрыл план Кремля, когда ВСУ дойдут до Крыма

03:03

Как понять, что надо чистить бойлер: 6 признаков скорой поломки

02:30

"Мир ждет большая ядерная война с РФ": публицист описал наихудший сценарийВидео

02:00

"Санкции на пользу": у Зеленского потроллили массовый "самолетопад" в РФ

Реклама
01:35

Именины 13 сентября: кто в этот день празднует День ангела

01:25

Именины 14 сентября: у кого сегодня праздник в календаре

12 сентября, вторник
23:56

"Наняли чистить туалеты и мыть полы": у Бритни Спирс новый бойфренд

23:55

Оптическая иллюзия для уникумов: нужно найти тигра в лесу за 9 секунд

23:14

Уроженец Запорожья Гоша Куценко развлекает оккупантов на Донбассе

23:08

Мне не интересно, что у неё происходит: дочь Снежаны Егоровой рассказала о своём не(общении) с матерьюВидео

22:59

"Есть положительная динамика": ВСУ могут начать освобождение Донецка - Свитан

22:44

Каши, от которых можно заболеть: диетолог назвала "вредителей"

22:37

Украину накрыла почти 7-бальная магнитная буря: когда закончится шторм

22:28

Популярного российского блогера отправят на фронт убивать

22:11

Пугачева и Галкин отказались давать интервью украинской ведущей - она ответила

Реклама
21:59

Уклонисты понервничают: в Украине проверят все решения о непригодности к службе

21:42

Польша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходит

21:40

Забудьте про селедку: вот какой закуской сейчас удивляют гостейВидео

20:58

Почему 13 сентября с подарками могут прийти болезни: приметы и запреты

20:52

ВСУ имеют успех в районе Клещиевки: в Генштабе рассказали о продвижении защитников

20:12

Мобилизация в России: в ГУР рассказали, когда новая орда появится на фронте

19:53

Вся Украина будет плавать: на страну надвигается мощное похолодание

19:44

Путин опозорился псевдоисторической ересью: перепутал Троцкого с политиком-немцем

19:26

Виталий Портников. Главное из выступления Путина во ВладивостокеВидеоблоги

19:21

"Это должно быть озвучено": конкурс "Мисс Украина" попал в скандал за связи с РФ

19:14

"На москвичей полетят Томагавки": Сотник рассказал о войне на территории РФВидео

19:13

Мощные взрывы прямо во время застолья: в Энергодаре "откобзонили" офицеров РФ

19:10

Новая трагедия России и абьюз Европымнение

19:09

Вот почему надо чистить новую одежду: женщина шокировала сеть находкой в магазине

18:41

Россиян "посылают на убой": ВСУ отражают "мясные штурмы" РФ под Купянском

18:32

В ВСУ рассказали, как оккупанты помогают Украине освобождать территории

18:22

Отношения России и Армении обостряются: эксперт объяснил, чем это грозит Путину

17:50

Муж лежит на диване и раздражает: Дмитрий Карпачёв объяснил, что с этим делать

17:33

Шмыгаль пригрозил Польше жесткой ответкой в случае блокирования украинского зерна

17:29

Команда Формулы-1 впервые в истории подписала украинца

Реклама
17:25

Линию обороны оккупантов могут прорвать: ВСУ - о том, как россияне пытаются помешать

17:23

Как раньше назывался Бердянск, Запорожье, Одесса: малоизвестная история названий

17:05

Как привлечь свою любовь: 5 талисманов для быстрого замужества

16:57

Каких животных 12 сентября стоит остерегаться: важные приметы и запреты дня

16:48

В Крыму начали снимать гербы РФ с военкоматов: известно две версии

16:45

"РФ тонет": у Зеленского ответили на новые бредни Путина насчет войны в Украине

16:42

Три пары знаков зодиака могут расстаться до концы сентября

16:42

Родители шокировали выбором имени для дочери: в сети не верят, что оно реально

16:07

На Южном Кавказе прошли выборы: новым "президентом" Карабаха стал очередной ставленник Путина

16:00

Почему в Германии нельзя кормить голубей и какой штраф можно за это схлопотать

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять