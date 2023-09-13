Заморозка войны в Украине обернется ядерным конфликтом - Сотник

Весь цивилизованный мир не должен быть заинтересован в том, чтобы война России против Украины была заморожена.

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Александр Сотник оценил риск заморозки войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, Главред

Заморозка войны в Украине грозит следующим конфликтом, в этот раз уже ядерным. Это вариант развития событий вряд ли приемлем для Европы. Такое мнение во время чата с читателями Главреда озвучил журналист и публицист Александр Сотник.

"Не думаю, что вариант Северной и Южной Кореи будет приемлем для Европы, потому что такая заморозка чревата следующей вспышкой – уже ядерной. Если сильно бомбанёт или у следующего мохнатого вождя, или у Путина, если он останется у власти, он захочет окончательный махач не просто с Украиной, а с Европой, США и НАТО", - сказал он.

По его словам, весь цивилизованный мир не должен быть заинтересован в заморозке войны России и Украины.

"Это не конфликт – это война с конкретным агрессором и конкретной страной, которая защищает своё право на государственность, существование и будущее", - добавил он.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Смотрите видео чата на Главреде с Александром Сотником:

Риск заморозки войны в Украине - прогнозы

В Украине очень высока угроза заморозки войны. Произойти это может уже этой осенью-зимой, считает политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. По его словам, если конфликт будет заморожен, то это не станет его концом, через время война снова продолжится.

Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что заморозки войны не будет, а до конца года ВСУ могут выйти на границы 1991 года. Он рассказал, на каких участках фронта дела у российских войск идут хуже всего, где наиболее вероятно активное продвижение ВСУ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Украина не пойдет на заморозку, затяжной войны не будет. Военные ресурсы Украины растут, а возможности страны-оккупанта России стремительно сокращаются.

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