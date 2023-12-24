Сигналы Кремля о "прекращении войны": в США раскрыли хитрый план Путина

Диктатор Владимир Путин подает сигналы по поводу готовности заморозки войны в надежде сокращения поставок западного оружия Украине.
Президент РФ больше заинтересован в прекращении дальнейшей военной помощи Запада, чем в прекращении огня, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Согласно анализу военных аналитиков, Путин серьезно не заинтересован в завершении войны, однако хочет добиться полной победы России.
Отмечается, что подобные усилия Кремль прилагал с целью ввести в заблуждение западных политиков и заставить Украину вести переговоры с Россией зимой 2022-2023 годов.
Уточняется, что Путин стремится перенаправить внимание Запада на гипотетические переговоры вместо того, чтобы обеспечить Украину достаточным количеством вооружения перед ее весенне-летним контрнаступлением.
В ISW добавили, что Кремль, вероятно, использует скрытые каналы для достижения такого эффекта на фоне дебатов о предоставлении дальнейшей военной помощи Украине.
Ранее Георгий Тука заявил о том, что РФ может развязать еще одну войну. У РФ в мире еще немало ресурсов, в частности, политических, напомнил Георгий Тука.
Ранее Сергей Лавров пригрозил войной еще одной европейской стране. Глава МИД страны-агрессора традиционно обвинил Запад в развязывании противостояния с РФ.
Как сообщалось ранее, заморозка войны в Украине приведет к нападению РФ на НАТО через 6 лет, полагают немецкие аналитики DGAP. Согласно их выводам, Россия восстановит военную мощь и может напасть на страны Балтии. У Альянса есть 5-9 лет, чтобы подготовиться к войне.
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