Сигналы Кремля о "прекращении войны": в США раскрыли хитрый план Путина

Владимир Путин серьезно не заинтересован в завершении войны, считают в ISW.

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Владимир Путин хочет добиться в Украине полной победы / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Диктатор Владимир Путин подает сигналы по поводу готовности заморозки войны в надежде сокращения поставок западного оружия Украине.

Президент РФ больше заинтересован в прекращении дальнейшей военной помощи Запада, чем в прекращении огня, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Согласно анализу военных аналитиков, Путин серьезно не заинтересован в завершении войны, однако хочет добиться полной победы России.

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Отмечается, что подобные усилия Кремль прилагал с целью ввести в заблуждение западных политиков и заставить Украину вести переговоры с Россией зимой 2022-2023 годов.

Уточняется, что Путин стремится перенаправить внимание Запада на гипотетические переговоры вместо того, чтобы обеспечить Украину достаточным количеством вооружения перед ее весенне-летним контрнаступлением.

В ISW добавили, что Кремль, вероятно, использует скрытые каналы для достижения такого эффекта на фоне дебатов о предоставлении дальнейшей военной помощи Украине.

Ранее Георгий Тука заявил о том, что РФ может развязать еще одну войну. У РФ в мире еще немало ресурсов, в частности, политических, напомнил Георгий Тука.

Ранее Сергей Лавров пригрозил войной еще одной европейской стране. Глава МИД страны-агрессора традиционно обвинил Запад в развязывании противостояния с РФ.

Как сообщалось ранее, заморозка войны в Украине приведет к нападению РФ на НАТО через 6 лет, полагают немецкие аналитики DGAP. Согласно их выводам, Россия восстановит военную мощь и может напасть на страны Балтии. У Альянса есть 5-9 лет, чтобы подготовиться к войне.

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