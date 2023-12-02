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"Новые взрывы": РФ может развязать еще одну войну – Тука дал неожиданный прогноз

Алексей Тесля
2 декабря 2023, 18:52
У РФ в мире еще немало ресурсов, в частности, политических, напомнил Георгий Тука.
Георгий Тука, Владимир Путин
Кремль может развязать новую войну, не исключает Георгий Тука / Главред, скрин

Россия заинтересована в создании новых международных конфликтов по всей планете, заявил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Однако это не значит, что она будет принимать непосредственное участие в них. У РФ немало ресурсов, в частности, политических, также у нее огромный ресурс, который до сих пор остается недооцененным – "мягкая сила", подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

"Поэтому в ближайшей перспективе планету могут ждать новые взрывы вроде израильского конфликта. Но, подчеркиваю, несмотря на то, что Россия в этом заинтересована, ее вооруженные силы вряд ли будут принимать непосредственное участие в этих конфликтах", - не исключил эксперт.

Он также пояснил, что любой конфликт касается такого общецивилизационного понятия как Запад, и любой конфликт ослабляет его участников, что выгодно РФ.

"Например, думаю, несмотря на значительные успехи Израиля в Секторе Газа никто не будет говорить о том, что Израиль стал сильнее и улучшил свое положение благодаря войне. Конечно, это не так, потому что конфликт требует дополнительных ресурсов как от страны, так и от ее союзников", - отметил гость редакции Главреда.

Тука добавил, что если будут вспыхивать новые конфликты, тогда западные партнеры будут вынуждены реагировать на них, а, следовательно, это будет приводить к уменьшению внимания к событиям в Украине и сокращению помощи нашей стране в противостоянии России.

Смотрите видео - чат с Георгием Тукой в Главреде:

Кто такой Георгий Тука

Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Ранее Сергей Лавров пригрозил войной еще одной европейской стране. Глава МИД страны-агрессора традиционно обвинил Запад в развязывании противостояния с РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лаврова унизили на встрече ОБСЕ. Визит главы МИД страны-агрессора России Сергея Лаврова на министерскую встречу ОБСЕ в Македонию - но все мероприятие обернулось репутационным кошмаром.

Как сообщалось ранее, заморозка войны в Украине приведет к нападению РФ на НАТО через 6 лет, полагают немецкие аналитики DGAP. Согласно их выводам, Россия восстановит военную мощь и может напасть на страны Балтии. У Альянса есть 5-9 лет, чтобы подготовиться к войне.

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Георгий Тука Владимир Путин военная агрессия РФ
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