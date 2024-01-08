Украинцы смогут получить почти 10 тысяч гривен 'зимней' помощи: все подробности

Получить денежную помощь смогут переселенцы, не получившие статус ВПЛ.

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Переселенцы смогут получить "зимние" выплаты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украинцы смогут получить "зимнюю" финансовую помощь. Ее размер будет составлять до 10 тысяч гривен. Об этом заявили в Тернопольской ОВА.

Получить помощь смогут переселенцы, проживающие в Тернопольской области, но не оформлявшие статус ВПЛ. Деньги они смогут получить от Красного Креста. В течение 3-х месяцев переселенцы смогут получить по 3,2 тысячи гривен.

Категории, которые будут иметь право на выплаты:

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многодетные семьи,

одинокие пенсионеры,

матери-одиночки и отцы,

семьи, воспитывающие детей с ограниченными физическими возможностями.

Как получить помощь

Для получения помощи следует зарегистрироваться с 9 по 19 января. Регистрация будет осуществляться в таких населенных пунктах:

Борщей,

Бучач,

Чертков,

Бережаны,

Кременец,

Збараж,

пгт Гусятин,

Подволочиск,

село Толстое.

Если переселенцы не успеют подать заявку на выплаты, то еще одна возможность будет в период с 22 по 26 января. Сделать это можно в Тернополе.

Напомним, в проекте Государственного бюджета на 2024 год планируется индексация пенсий в Украине. Первая индексация назначена на 1 марта, вторая - на 1 июля. Об этом рассказал народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в 2024 году зарплата работников образования вырастет на 21%.

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