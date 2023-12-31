В Украине в 2024-м поднимут зарплаты учителям: как и когда изменятся выплаты

В 2024 году в Украине учителя получат повышение заработной платы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, оплата труда работников педагогической отрасли вырастет на 21%.
"Закладываем в бюджете рост зарплат учителей. В целом выплаты педагогам в следующем году возрастут на 21%. Среднемесячная расчетная заработная плата учителя высшей категории увеличивается с 14,4 тысячи грн до 17,4 тысячи грн", – сказал руководитель Кабмина.
Немногим ранее министр образования и науки Украины Оксен Лесной в эфире "1+1" заявил, что повышение окладов для учителей происходить в два этапа:
- первый – с 1 января – повышение на 10%;
- второй – с 1 апреля – повышение на 12,6%.
Как говорит министр, после первого этапа повышения зарплаты среднего учителя составит более 14 тысяч грн, а после второго ‒ вырастет до 16 тысяч гривен.
Кроме того, Кабмин уже выделил средства на обустройство укрытий в образовательных учреждениях, модернизацию школьных столовых, закупку новых школьных автобусов.
Напомним, последнее время в онлайн-медиа быстро распространяется информация о том, что украинским школьникам запретят использовать гаджеты в школе. В Министерстве образования и науки Украины уже прокомментировали эти слухи.
Также, в проекте Государственного бюджета на 2024 год планируется индексация пенсий в Украине. Первая индексация назначена на 1 марта, вторая - на 1 июля. Об этом рассказал народный депутат Украины Ярослав Железняк.
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