В Украине в 2024-м поднимут зарплаты учителям: как и когда изменятся выплаты

В 2024 году в Украине учителя получат повышение заработной платы. В Кабмине заявили, что оплата труда педагогических работников вырастет на 21%.

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По словам премьера Шмыгаля, оплата труда работников в 2024 году педагогической отрасли вырастет на 21% / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В 2024 году в Украине учителя получат повышение заработной платы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, оплата труда работников педагогической отрасли вырастет на 21%.

"Закладываем в бюджете рост зарплат учителей. В целом выплаты педагогам в следующем году возрастут на 21%. Среднемесячная расчетная заработная плата учителя высшей категории увеличивается с 14,4 тысячи грн до 17,4 тысячи грн", – сказал руководитель Кабмина.

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Немногим ранее министр образования и науки Украины Оксен Лесной в эфире "1+1" заявил, что повышение окладов для учителей происходить в два этапа:

первый – с 1 января – повышение на 10%;

второй – с 1 апреля – повышение на 12,6%.

Как говорит министр, после первого этапа повышения зарплаты среднего учителя составит более 14 тысяч грн, а после второго ‒ вырастет до 16 тысяч гривен.

Кроме того, Кабмин уже выделил средства на обустройство укрытий в образовательных учреждениях, модернизацию школьных столовых, закупку новых школьных автобусов.

Напомним, последнее время в онлайн-медиа быстро распространяется информация о том, что украинским школьникам запретят использовать гаджеты в школе. В Министерстве образования и науки Украины уже прокомментировали эти слухи.

Также, в проекте Государственного бюджета на 2024 год планируется индексация пенсий в Украине. Первая индексация назначена на 1 марта, вторая - на 1 июля. Об этом рассказал народный депутат Украины Ярослав Железняк.

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