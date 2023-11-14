Украинским школьникам запретят пользоваться гаджетами: в МОН сделали заявление

Последнее время в онлайн-медиа быстро распространяется информация о том, что украинским школьникам запретят использовать гаджеты в школе. В Министерстве образования и науки Украины прокомментировали слухи.
На своем официальном сайте ведомство опровергло информацию и сообщило, что подобные решения в Украине не принимались.
В связи с распространением ложной информации в онлайн-медиа о том, что МОН запретило пользоваться гаджетами в школах, сообщаем: Министерство образования и науки Украины не принимало решений о запрете пользоваться гаджетами в учреждениях общего среднего образования.видео дня
Также в Министерстве образования рассказали, что наоборот призывают учеников использовать гаджеты и планшеты для учебных целей, придерживаясь информационной гигиены.
"Мы призываем учеников пользоваться телефонами и планшетами в школах только для учебных целей или экстренной связи с родными и близкими и не использовать их для развлечений во время занятий. Также просим родителей и учителей объяснять ученикам, почему важно активно работать на уроках, соблюдать академическую добропорядочность и информационную гигиену",- добавили в ведомстве
Также там акцентировали внимание на крайней необходимости проверять факты и доверять только официальным источникам информации.
"Будьте внимательны: проверяйте факты и читайте только официальные источники. Достоверную информацию вы можете найти на официальном сайте МОН".
Ранее мы писали, что детей зачастую очень трудно упрашивать взять с собой обед. Особенно, если вы настаиваете, чтобы ваш ребенок ел котлеты или суп во время перерыва. Скорее всего, в таком случае школьник просто купит газировки или чипсов в столовке. Главред рассказал, что давать ребенку с собой в школу на перекус, чтобы он это съел с удовольствием.
Также, в нынешние непростые времена родителям очень важно прилагать усилия к тому, чтобы у ребенка был сформирован режим дня, ведь он позволяет ощутить порядок и "нормальность" жизни. Мы рассказывали, как правильно выстроить режим ребенку, когда нужно ходить в школу.
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