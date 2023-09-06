От этого школьник не откажется: 10 идей, что дать кушать ребенку в школу

Детей зачастую очень трудно впрашивать взять с собой обед. Особенно, если вы настаиваете, чтобы ваш ребенок ел котлеты или суп во время перерыва. Скорее всего, в таком случае школьник просто купит газировки или чипсов в столовке. Главред рассказывает, что давать ребенку с собой в школу на перекус, чтобы он это съел с удовольствием.
Если вы все еще возлагаете большие надежды на разрекламированные "питательные" батончики, минералку или чипсы, то зря. В таком перекусе нет витаминов, он обычно насыщен жирами и сахаром, а также солью.
Потребление такой вредной еды может привести к развитию ожирения, диабета и даже сердечных заболеваний. Например, чипсы могут вызвать повышение артериального давления.
Что можно брать в школу покушать - 10 отличных идей для занятых родителей
Еда школьников должна включать полезные вещества, чтобы ребенок чувствовал себя бодро, не "засыпал" на уроках и мог концентрировать внимание 6-7 часов подряд. Вот что можно взять с собой в ланч бокс:
- Фрукты. Например, яблоки, бананы, груши, мандарины, ягоды и т.д. Фрукты богаты витаминами и клетчаткой.
- Орехи и семечки. Миндаль, орехи, грецкие орехи, кедровые орешки и семечки содержат белок, здоровые жиры и витамины.
- Злаковые батончики. Выбирайте батончики с низким содержанием сахара и высоким содержанием клетчатки.
- Зерновые продукты. Например, гранола, овсянка или крекеры из цельного зерна. Они содержат важные углеводы и клетчатку.
- Молочные продукты. Например, йогурт, творог или сыр. Они богаты кальцием и белком.
- Морковь, сельдерей и другие овощи. Палочки моркови или сельдерея с гуакамоле или хумусом могут быть здоровым перекусом.
- Бутерброды. Используйте цельнозерновой хлеб и добавьте нежирное мясо, сыр, овощи и масло.
- Яйца. Вареные яйца или яичные белки - отличный источник белка и других питательных веществ.
- Сушеные фрукты. Например, изюм, курага или чернослив. Они содержат много витаминов и природных сахаров, поэтому идеальный вариант, что нужно взять с собой в школу.
- Главное - не забывайте про воду, чтобы обеспечить ребенка гидратацией.
Опять же, избегайте перекусов, богатых сахаром и ненатуральными добавками, таких как шоколадные батончики, газированные напитки и чипсы, так как они могут быть вредными для здоровья ребенка и влиять на его активность и концентрацию.
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