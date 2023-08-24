10 важных вещей для школы, которые родители забывают купить: проверь себя

Эти вещи сделают пребывание ребенка в школе в разы комфортнее

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/ Перелік необхідного для учнів. Фото: pixabay

Во время подготовки детей к школе, родители часто сосредотачиваются на основном списке школьных принадлежностей, но некоторые важные вещи могут остаться незамеченными. Вот несколько ключевых вещей, которые родители иногда забывают купить для своих детей.

Список необходимого для школы

Запасные ручки и карандаши. Запасные элементы письменных принадлежностей могут помочь избежать стресса, если одна из ручек или карандаш перестанут писать в самый неподходящий момент. Средства для личной гигиены . Дезинфицирующий гель, салфетки для рук, пластыри для мелких повреждений - это важные вещи для сохранения гигиены и здоровья. Резинки для волос и расческа. Для девочек важно иметь при себе эти вещи, чтобы обеспечить комфорт во время учебы. Защита от солнца и дождя . Головной убор или зонтик могут обеспечить защиту от солнца и дождя во время похода в школу или после нее. Индивидуальная термокружка или бутылка. Удобно иметь свою собственную термокружку или бутылку для воды, особенно если ребенок будет пить чай или другие напитки во время перерывов. Замок на рюкзак. Если в портфеле личные вещи, такие как кошелек, телефон или документы, замок защитит от кражи. Перекус и вода . Во время активностей детям может понадобиться дополнительная энергия. На этот случай лучше иметь воду и снек, например, полезную пастилу из груши. Брелок для ключей . Если у ребенка есть собственный ключ от дома или шкафчика в школе, надо повесить на него брелок, чтобы его было легче найти в портфеле. Также его можно повесить на рюкзак. Зарядное устройство и батарейки. Чтобы быть с ребенком всегда на связи, а телефон был заряжен, положите в портфель зарядку. Батарейки нужны тем, ученикам, которые пользуются калькуляторами или другими электронными приборами. Запасной комплект одежды. Во время непогоды, после физкультуры или загрязнения позволит ребенку остаться комфортным и уверенным.

Ошибки родителей при подготовке ребенка к школе

Подготовка ребенка к школе - важный этап в его жизни, но часто родители допускают ошибки, пытаясь обеспечить лучшие условия для обучения. Например, чрезмерные требования могут к неправильному подходу к обучению. Важно давать ребенку возможность исследовать мир и развивать интересы, не превращая обучение в давление.

Собирая ребенка из школы, важно проявлять терпение, понимание и поддержку. Слишком сильное подчеркивание важности первого дня в школе может вызвать стресс не только у ребенка, но и у мамы и папы. Важно поддерживать позитивный настрой и подчеркивать, что школа - это новые возможности и приключения.

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Также не стоит в первые школьные дни пытаться выучить все сразу. Нервная ситема ученика после каникул может не выдержать сильной нагрузки. Делайте все постепенно, много уроков - не значит больше знаний. Кроме того, чрезмерный фокус на обучении может влиять на физическое развитие ребенка. Важно не только учиться, но и обеспечить активный образ жизни и сбалансированное питание.

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