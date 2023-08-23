Пастила из груш: секреты приготовления натурального десерта разными способами

Пастила лишь недавно стала одним из наиболее популярных десертов.

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Как правильно сушить пастилу - важнейшие советы / Фото: Freepik

На зиму из урожая груш можно не только приготовить варенье. Оно требует много усилий: закатывание и хранение банок, а еще — много сахара. Пастила из груш — отличный вариант полезного фруктового десерта, который может долго храниться в холодильнике.

Польза пастилы из груши

Пастила — это натуральные сладости, которые готовят из яблочного, фруктового или ягодного пюре, меда и яичных белков. Часто к рецепту добавляют орехи, семечки, сухофрукты и цукаты. А если вы любите десерты, обратите внимание на блюда из яблок на скорую руку.

Десерт содержит большое количество химических элементов и витаминов, представляющих пищевую ценность для организма. Углеводы, с помощью ферментов, быстро превращаются в энергию, необходимую в течение дня. В сладостях содержится белок, который является строительным материалом организма. Пектин в пастиле способствует очищению организма от тяжелых металлов, вредному воздействию медицинских препаратов, улучшает работу желудочно-кишечного тракта. В пастиле присутствует также витамин В2.

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Как приготовить пастилу из груши в духовке

Для приготовления понадобятся только груши и лимон.

Спелые и мягкие груши промойте, вырежьте семенную коробочку, плодоножку, кожуру по желанию срезать. Порежьте плоды на кусочки. На дно кастрюли с толстыми стенками добавьте 3 столовые ложки воды и выложите куски груши. Лимон промойте, разрежьте на ломтики, удалите косточки. Добавьте в кастрюлю. Если не хотите, чтобы был вкус лимона, просто выжмите в кастрюлю сок. Кастрюлю с закрытой крышкой поставьте на огонь и варите груши до размягчения. В зависимости от размера фруктов этот процесс займет от получаса до часа. Во время варки будет выделяться много сока, его, по желанию, можно слить и даже добавить в компот. Сваренные груши пропустите через мясорубку, измельчите в блендере или протрите ложкой через сито. Грушевую кашу поставьте на маленький огонь и периодически помешивайте. Разогрейте духовку до 100 градусов. На противень выложите пергамент и разровняйте по нему грушевую массу. Сушите при слегка открытой духовке. Слои пастилы стоит делать тоньше, ведь их придется остужать и переворачивать на другую сторону. Высушенную пастилу из груш храните в стеклянных банках, скатайте рулончиком.

Готовим грушу в электросушилке

Ингредиенты:

груши —1 килограмм;

сахар — ½ стакана;

вода — ½ стакана;

масло растительное — 1 чайная ложка;

сахарная пудра — 1 чайная ложка;

крахмал картофельный — 1 чайная ложка.

Чтобы правильно приготовить пастилу в сушилке, груши проваривают так же, как в предыдущем рецепте. В готовую фруктовую массу добавляют сахар и ставят емкость на маленький огонь. Ее надо постоянно мешать, чтобы сахар полностью растворился, а фруктовая масса загустела.

Лотки электросушилки смазывают маслом без запаха и выкладывают на них грушевое пюре, слоем 3-4 миллиметра. Поверхность разравнивают вилкой. Сушить пастилу в сушилке нужно при температуре 70 градусов. Если лотков с заготовкой несколько, то емкости периодически меняют местами для равномерного приготовления. Готовую пастилу разрезают на небольшие кусочки и обваливают в смеси из крахмала и сахарной пудры.

Также к грушевой массе можно добавить пюре из других фруктов: например, яблок, винограда и слив. Их готовят так же, как грушу.

Можно ли сушить пастилу на солнцеСладости можно вынести на солнце. Лучшая погода для сушки пастилы на открытом воздухе — жаркий солнечный день, но можно сушить и в пасмурную погоду, главное, чтобы не было осадков и был ветер.

В жаркую солнечную погоду достаточно суток, чтобы пастила высохла. В обычную погоду процесс занимает 2-3 дня. На ночь пастилу необходимо убирать в дом или на веранду, чтобы она не впитала влагу. Готовность пастилы можно определить, прикоснувшись к ней. Если нажать на пастилу, под пальцем должно быть сухо и упруго. По краям сладости высыхают быстрее, а середина сохнет дольше всего.

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